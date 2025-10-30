magyar péterszigetgerendai károlykarácsony gergely
A nap legfontosabb hírei – 2025.10.30.

24.hu
2025. 10. 30. 19:04
  • Gulyás: Tizenöt százalékos béremelés a szociális és kulturális ágazatban, a nevelőszülők pénzét megduplázzák
  • „Jövőre találkozunk a Sziget Fesztiválon” – jelentette ki Magyar Péter, oldalán Gerendai Károllyal
  • Karácsony: Levelet kaptam a Szigettől és Gerendai Károlytól
  • Magyar Péter bemutatta, ki lenne a Tisza-kormány egészségügyi minisztere
  • Padlót fogott a repülőrajt: Nagy Márton szerint a gazdasági növekedés idén csupán 0,5 és 1 százalék között alakul
  • Republikon: a biztos szavazóknál 10, a teljes népességben 6 százalékpont a Tisza előnye a Fidesz előtt
  • „A halottak napja az imádság ideje, nem a tökös vidámságé vagy az ijesztő fejes díszítéseké” – betiltotta a családi tökfaragást a polgármester Zebegényben
  • Videón, ahogy Hilarion metropolita az orosz FSZB központjában lövöldözik
  • Direkt36: Orbán maga mondta el, miért tartotta jó húzásnak, hogy a magyarellenes George Simiont méltatta

