- Gulyás: Tizenöt százalékos béremelés a szociális és kulturális ágazatban, a nevelőszülők pénzét megduplázzák
- „Jövőre találkozunk a Sziget Fesztiválon” – jelentette ki Magyar Péter, oldalán Gerendai Károllyal
- Karácsony: Levelet kaptam a Szigettől és Gerendai Károlytól
- Magyar Péter bemutatta, ki lenne a Tisza-kormány egészségügyi minisztere
- Padlót fogott a repülőrajt: Nagy Márton szerint a gazdasági növekedés idén csupán 0,5 és 1 százalék között alakul
- Republikon: a biztos szavazóknál 10, a teljes népességben 6 százalékpont a Tisza előnye a Fidesz előtt
- „A halottak napja az imádság ideje, nem a tökös vidámságé vagy az ijesztő fejes díszítéseké” – betiltotta a családi tökfaragást a polgármester Zebegényben
- Videón, ahogy Hilarion metropolita az orosz FSZB központjában lövöldözik
- Direkt36: Orbán maga mondta el, miért tartotta jó húzásnak, hogy a magyarellenes George Simiont méltatta
A nap legfontosabb hírei – 2025.10.30.
