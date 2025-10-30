Belföld

Republikon: a biztos szavazóknál 10, a teljes népességben 6 százalépont a Tisza előnye a Fidesz előtt

2025. 10. 30. 11:05

Októberben 6 százalékponttal vezet a Tisza Párt a Fidesz-KDNP előtt a teljes népességben, 30 százalék szavazna Magyar Péter pártjára. A pártválasztók körében 2 százalékpontot erősödött a Tisza, így az előnye a kormánypártokkal szemben immár 8 százalékpont, az állás 43-35 – olvasható ki a Republikon Intézet októberi pártpreferencia kutatásából, melyben a felmért adatok alapján azt is rögzítik:

A biztos szavazó pártválasztók 44 százaléka szavazna a Tiszára, 34 százalékuk a Fideszre, így a Tisza 10 százalékponttal vezet, 2 százalékponttal növelve előnyét szeptember óta.

Az intézet azt ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az adatfelvételre még október 23-a előtt került sor, a Békemenet és a Nemzeti Menet, valamint Orbán Viktor és Magyar Péter beszédeinek a hatása ezen a kutatáson még nem érhető tetten.

Ami a többi pártot illeti:

  • A Mi Hazánk továbbra is a harmadik legerősebb párt, a támogatottsága azonban hibahatáron belül csökkent októberben, a teljes népesség 5, a pártválasztók 6, a biztos szavazó pártválasztók 7 százaléka szavazna a pártra.
  • A Magyar Kétfarkú Kutya Párt hibahatáron belül erősödött, a teljes népesség és a pártválasztók körében osztozik a dobogós helyen a Mi Hazánkkal, 5, illetve 6
    százalék a támogatottsága. A biztos szavazó pártválasztók 6 százaléka szavazna az MKKP-ra októberben, így jelenleg befutó helyen van.
  • A DK támogatottsága nem változott októberben, a teljes népesség 4, a pártválasztók és a biztos szavazó pártválasztók 5-5 százaléka szavazna a pártra, így a pártnak még mindig megvan az esélye a parlamentbe jutásra.
A kutatás a Republikon Intézet tájékoztatása szerint 1000 fő telefonos megkérdezésével készült október 16. és 22. között.

