Direkt36: Orbán maga mondta el, miért tartotta jó húzásnak, hogy a magyarellenes George Simiont méltatta

A Fidesz eddigi választási kampányának színfalak mögötti történéseiről írt közel egy tucat bennfentes fideszes forrás bevonásával a Dierekt36. A cikkben összeszedték azokat a legfontosabb problémákat, amelyek belülről feszítik a kormánypárt idei kampánytevékenységét.

A lapnak egy ellenzéki országgyűlési képviselő mesélte el, hogy márciusban egy bizottsági ülés előtt egy kormánypárti politikus elkezdett panaszkodni neki arról, hogy szerinte gondok vannak az országban, nem oldódnak meg a különböző politikai problémák, vagyis nem megy jól a kormányzás. a gazdaság továbbra is rossz állapotban van, egyre több ember szembesül megélhetési problémákkal, ez pedig jelentősen rontja a kormánypárti képviselők újraválasztási esélyeit.

Az egyik forrás szerint azok a fideszesek, akik kisebb helyi – például kertészeti – vállalkozásokat vezetnek, arra panaszkodtak, hogy a kormány egyes intézkedései hátrányosan érintik őket. Ehhez rendszerint Orbán gyerekkori barátjára, az ország leggazdagabb emberére utalva azt is hozzátették:

bezzeg Mészáros Lőrincnek milyen jól megy.

A lap szerint Magyar Pétert, a Tisza Pért elnöként még idén év elején sem vették igazán komolyan a Fideszben. Egy kormányzati kapcsolatokkal rendelkező politikai tanácsadó szerint a kormánypártban „mélységesen lenézték Magyart”. Azt gondolták róla, hogy „egy pojáca”, aki előbb-utóbb „elveszti majd a fejét”, vagyis olyan súlyos hibát követ el, amely összeroppantja a politikai projektjét. A stratégia az volt, hogy a várakozásoknak megfelelően megpróbálják tőrbe csalni Magyar Péter, ezért „ideológiailag megosztó”, a „liberális szavazókat idegesítő” témákat kerestek, és így esett a választás

a civilek és független újságok elleni fellépésre,

a Pride-felvonulás betiltására,

illetve a kábítószerterjesztők elleni küzdelemre.

Ezek azonban nem hozták meg a várt eredményt, sőt volt olyan téma, amely a Fideszen belül a legmagasabb körökben is komoly ellenállást váltott ki. A júniusban a napirendről végül levett „átláthatóság törvényben” olyan drasztikus intézkedések voltak, hogy a kormányzatban többen is úgy látták, több választót vinne, mint amennyit hozna. A lapnak nyilatkozó egyik fideszes politikus úgy látta: „Csak a Mi Hazánktól hozott volna szavazókat, a régi, polgári szavazóink egy része elveszett volna.”

Ezeket az érveket több miniszter is igyekezett megosztani Orbán Viktor miniszterelnökkel, közöttük Nagy Márton nemzetgazdasági, Gulyás Gergely miniszterelnökségi, Bóka János európai uniós ügyekért felelős, illetve Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter is. Nagy Márton a lap szerin amiatt aggódott, hogy a törvényt bíráló nemzetközi kritikák gyengíthetik a forintot, ami tovább ronthatja az amúgy is bizonytalan gazdasági kilátásokat. Gulyásnak a Szuverenitásvédelmi Hivatal túlzott erősödésével voltak problémái. Egy kormányzati forrás szerint a miniszter a Lánczi vezette szervezetet annyira nem kedvelte, hogy azt szűkebb körben „bohóchivatalnak” nevezte.

A kormány az idén tavasszal erősített rá az ukránellenes kampányra, mert kormányzati források szerint ezzel próbálták elfedni az egyre súlyosabb gazdasági problémákat. Tavaszra ugyanis a magyar gazdaság a kormány várakozásainál rosszabb adatokat produkált. A kormánypárton belül többen is nehezményezték, hogy Nagy Márton előrejelzései rendre nem jöttek be. Egy, a lap által idézett kormányzati forrás szerint az egyik fideszes politikus szűkebb körben a nemzetgazdasági minisztert a „kormányzati jósda képviselőjének” nevezte. A gazdasági gondokra reagálva építgetni kezdett ukránellenes kampány azonban nem igazán bizonyult sikeresnek a problémáknak az elfedésében.

Ezt próbálják felépíteni, de ez a téma minden korábbinál gyengébb. Nincs meg a kötődés hozzá, nem látszik az ereje, hogy ez tudna működni

– fogalmazott egy forrás arra célozva, hogy az ukrán EU-csatlakozás nincs hatással a választók mindennapi életére.

A Fideszben tavaszra ráadásul kialakult egy olyan nézet, hogy bármit is csinálnak, képtelenek fogást találni Magyar Péteren, vagyis alábecsülték az ellenfelelt. A lap szintén egy forrásra hivatkozva forrásra hivatkozva írta, hogy egy egy kormányzati politikus így írta le Magyar Pétert:

Mintha belenéznél a tükörbe, és látnád a húsz évvel korábbi önmagadat

A lap Orbán Viktor májusban a tihanyi apátságban elmondott beszédének utóéletéről is írt. Orbán a források szerint először kifejezetten elégedett volt, és úgy vélte, stratégiai érzékének köszönhetően jól tette, hogy a templomban elmondott beszédében méltatta a román elnökválasztás esélyesének tartott George Simiont. Ennek a meggyőződésének akkor is hangot adott, amikor a beszéde után néhány helyi politikussal és pappal együtt beült egy tihanyi cukrászdába.

A miniszterelnök a lap szerint itt maga hozta szóba, miért tartotta ügyes húzásnak, hogy kiállt a magyarellenességéről ismert, szélsőséges román politikus mellett.

A miniszterelnök úgy vélte, hogy ez a lépése ugyanúgy kifizetődik, mint amikor korábban előre megjósolt különböző nemzetközi trendeket, többek között Donald Trump újraválasztását. A jelen esetben arra számított, hogy a román politikus a megválasztása után ki fog állni mellette az EU-val folytatott csatározásai során.

Hamarosan kiderült azonban, hogy Orbán elszámolta magát. A kormánypárti politikusok magyarázkodni kényszerültek, hogy ne tűnjön úgy, Orbán Viktor szembefordult a Fidesz erdélyi szövetségesével, a Simion ellen kampányoló RMDSZ-szel. Ráadásul a miniszterelnök előrejelzése is tévesnek bizonyult, május 18-án Simion elvesztette a választást.

A lap szerint Orbán azt gondolta, hogy a Fidesz kampánya azért rekedt meg, mert az azt irányító stáb rosszul teljesített. Emiatt – kormányközeli források szerint – elégedetlen volt a stáb több vezetőjével. Közéjük tartozott a kommunikáció irányát kitaláló Habony Árpád, a kommunikációt működtető Rogán Antal, a Fidesz kampányait 2010 óta irányító Gyürk András, és a választási mozgósításért felelős Kubatov Gábor is. A lap forrása ezzel kapcsolatban Orbánról azt írta: