Gulyás: Tizenöt százalékos béremelés a szociális és kulturális ágazatban, a nevelőszülők pénzét megduplázzák

Cikkünket új információkkal frissítjük…

A nemzeti konzultáció íveit a héten mindenki meg fogja kapni, a kézbesítés lezárul – mondta vezette fel Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány szerinte legfontosabb bejelentést, majd arról beszélt, hogy a háborút és az adóemelést is el kell utasítani, szerinte aki a háborúra igent mond, az az adóemelésre is igent mond, mert enélkül nem lesz lehetséges a háború finanszírozása.

Orbán Viktor miniszterelnök november 7-én Donald Trump amerikai elnök vendége lesz. Energetikai, hadiipari, gazdasági és pénzügyi együttműködési megállapodások is születni fognak, ezek részben már kitárgyaltak, részben még most is zajlanak az ezzel kapcsolatos előkészületek. Gulyás megerősítette, hogy a jövőbeni békecsúcs Budapesten lesz, a találkozó arra is lehetőséget biztosít, hogy a két állami vezető a béke lehetséges kimeneteléről eszmét cseréljen, és meghatározzák a menetrendet, ami elvezet a találkozóig.

A kormány a szerdai ülésén döntött az élelmiszerekre és drogériai termékek árrésstopjának meghosszabbításáról 2026 február 28-ig. A kormány arról is döntött, hogy december 1-től az élelmiszerekről szóló intézkedést további tizennégy élelmiszerrel egészítik ki ezek az alábbiak:

marha fehérpecsenye,

marha felsál,

sertésmájas, sertésmájkrém,

félkemény sajt, sajtkrém, kenhető sajt,

alma, körte, szilva, szőlő

fejeskáposzta, paradicsom, vöröshagyma és

bébiétel.

A szépkártyán maradt pénz hideg élelmiszerre is felhasználható lesz december elseje és jövő év április 30 között.

A kormány tizenöt százalékos béremelést hajt végre a szociális ágazatban január elsejétől, a nevelőszülőkre fordított állami forrásokat megduplázzák.

Ez gulyás szerint segíteni fogja, hogy legtöbben a gyermekvédelemben nevelőszülőknél nevelkedjenek. A gyermekvédelemben nevelkedők számára jogosítványszerzés teljes költségét átvállalja az állam. Megemelik a gyermekvédelmi gyámok számát úgy, hogy egy gyámra legfeljebb harminc gyerek juthasson. Azoknak, akik a gyermekvédelmi rendszerben töltik be a tizennyolcadik életévüket, két éven át állami munkahelyeken dolgozhatnak majd, de nem közmunkában, hanem állami munkahelyeken.

A kulturális ágazatban szintén tizenöt százalékos béremelés lesz január 1-től.

Ez hozzájárul ahhoz, hogy ezen a területen is többen vállaljanak munkát, illetve akik eddig jogos kritikát fogalmaztak meg a kulturális szféra fizetéseivel kapcsolatban, azok – a tizenöt százalékos emelést figyelembe véve – méltányosabb bérezésben részesüljenek

– mondta erről Gulyás Gergely.

A miniszter elmondta, hogy a százhalombattai olajfinomítóban történt robbanással kapcsolatban büntetőeljárás folyik. Szerinte ez az esemény nemcsak Magyarország, hanem egész Közép-Európa ellátásbiztonságát is veszélyezteti. Azt mondta:

a kormány határozott célkitűzése, hogy a robbanás árát ne a magyar autósoknak kelljen megfizetnie.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter erről tárgyal a MOL vezetőivel.

A kormányinfó korai időpontjának az az oka, hogy a Fidesz döntéshozó testületei ülésezni fognak ma.

A 24.hu továbbra sem vesz részt a kormányinfókon, ennek okairól itt írtunk: