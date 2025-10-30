Karácsony: Levelet kaptam a Szigettől és Gerendai Károlytól

Levelet kaptam ma a Szigettől és Gerendai Károlytól, amelyben összefoglalták, hogy mit tudnak vállalni a fesztivál megrendezésével kapcsolatban – közölte Karácsony Gergely csütörtök délután Facebook-oldalán. A főpolgármester posztja szerint

ez érdemben nem tér el attól az előterjesztésemtől, amiről tegnap tárgyalt a közgyűlés. A frakciók mai reakciói alapján ugyanakkor immár látszik a többség az új hatósági szerződés mögött, ez pedig tartalmilag pótolja a közgyűlési mandátumadást.

Karácsony azt írta: „Úgy tekintem tehát, hogy már csak jogi formalitás a Sziget jövőjének biztosítása, így rendkívüli közgyűlésre nincs szükség, a novemberi rendes ülésen ezt a feladatot abszolválni tudjuk. Addig is a jövő évi Sziget szervezése elkezdődhet.”

Mi történik a Sziget Fesztivál körül?

Szerda este nem sikerült Karácsony Gergelynek többséget szerveznie a javaslata mögé, amely a fesztivál megmentéséhez volt szükséges, ugyanis a Fidesz és a Tisza tartózkodott a szavazásnál.

A Tisza az utolsó pillanatban előállt egy kompromisszumos javaslattal, a főpolgármester viszont nem engedte, hogy szavazzanak róla, csupán az eredeti javaslatról mondhattak véleményt a képviselők, amely elbukott. A felek egymásra mutogattak, hogy ki miatt nem lesz Sziget, majd csütörtök délelőtt Magyar Péter váratlanul közös képet posztolt Gerendai Károllyal, és azt írta, megállapodtak abban, hogy jövőre találkoznak a Hajógyári-szigeten.

A fesztivál megmentését elviekben mindegyik frakció támogatta. A vita mindvégig arról szólt, hogy a főváros felbontsa-e a jelenlegi tulajdonossal kötött ötéves, 2026-ig érvényes szerződését a Hajógyári-sziget területfoglalására, anélkül, hogy garanciát kapnának arra, hogy az új tulajdonos megtartja a rendezvényt. A Fidesz azzal érvelt, hogy egy csődközelben levő város nem mondhat le arról a 200 millióról, amit így elveszítene a főváros, a Tisza pedig azt kifogásolta, hogy a javaslat értelmében sem az új befektető, sem az állam nem vállal felelősséget azért, hogy a fesztivált megrendezik-e.

A közgyűlésen is felszólaló Gerendai Károly, aki 1993-ban maga alapította a fesztivált, de 2017-ben értékesítette az irányítási jogokat, 2022-ben pedig az összes további részesedését, most újra birtokba venné a Szigetet, már új céget is létrehozott annak megmentésére. Gerendai azért sürgette a közgyűlést, pontosabban az ügyben illetékes tulajdonosi bizottságot, mert addig nem tud megállapodást kötni a Sziget a jelenlegi, amerikai–brit tulajdonosával, amíg fel nem mondja a főváros a még egy évig élő területhasználati szerződést. Amíg ez nem történik meg, új közterület használati kérelmet sem lehet benyújtani, ami a feltétele volna annak, hogy a közgyűlés új szerződést kössön a leendő tulajdonossal.