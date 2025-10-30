Magyar Péter bemutatta, ki lenne a Tisza-kormány egészségügyi minisztere

Magyar Péter csütörtök délután tette közzé a TISZTA Hang podcast műsorának legújabb epizódját, amelynek vendége Hegedűs Zsolt volt, aki az eddigi szakpolitikus vagy munkacsoportvezető titulus után a videó címében immár

a leendő Tisza-kormány egészségügyi minisztereként mutatott be.

Hegedűs Zsoltot a Tisza váci egészségügyi konferenciáján mutatta be először a nyilvánosságnak a párt az egészségügyi csapatuk tagjaként, habár neve a nyári nagykanizsai Tisza-kongresszus óta nem ismeretlen. Magyar Péter egyébként már október elején is azt mondta, hogy Tisza-kormány esetén egy orvos vezeti majd az Egészségügyi Minisztériumot.

Az ortopéd főorvos, aki az Egyesült Királyságban és Magyarországon is dolgozik, ráadásul magán- és állami ellátásban is lát el betegeket, akkor vállalta fel, hogy segít a Tisza egészségügyi programjának egyengetésében, és azóta a párt egyik – népszerű – egészségügyi arca lett. Már Vácon kiderült, hogy Magyar Péter megbízta a Tisza egészségügyi minisztériumi csapatának összeállításával, és a pártelnök már akkor arról beszélt, hogy „kiemelkedő szerepet szán” a tárca vezetésében a főorvosnak.

