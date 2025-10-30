Padlót fogott a repülőrajt: Nagy Márton szerint a gazdasági növekedés idén csupán 0,5 és 1 százalék között alakul

A gazdasági növekedés az idei évben is valahol 0,5 és 1 százalék között alakul – mondta a nemzetgazdasági miniszter csütörtökön Miskolcon, ahol a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) által életre hívott Kopátsy Klub ülésén tartott előadást. Nagy Márton úgy folytatta: Magyarország három éve lényegében a 0 és 1 százalék közötti GDP kategóriában van. Összehasonlításként elmondta, hogy Németországban, ahol recesszió tapasztalható, ez a szám 0 és mínusz 1 között van.

Elmondása szerint a német és a magyar gazdaság közötti kapcsolat soha nem volt olyan erős, mint most. Ennek okai között a gépgyártás mellett ott van a járműipar és az akkumulátorgyártás is. A magyar gazdaság járműipari teljesítménye 100 százalékos együttmozgást mutat a német járműipari teljesítménnyel.

Nagy Márton erőteljesen módosította lefelé a számait. Még márciusban arról beszélt, hogy az „idei év harmadik negyedévében már 3 százalék fölötti GDP-növekedés várható, a negyedik negyedévben már 4 százalékos is lehet a növekedés.”