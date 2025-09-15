reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 09. 15. 07:03
2025. szeptember 15., hétfő

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Szeptember 26-ig több éjszaka is módosul a Déli pályaudvarról induló és oda érkező vonatok menetrendje. Részletek.

BKK

  • A 15-ös autóbusz 16 órától üzemzárásig terelve közlekedik, nem érinti a Dorottya utca (Vörösmarty tér M) megállót a Boráros tér H felé.

 

Mai időjárás:

 

Névnap:

  • Enikő
  • Melitta

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 391,61
  • USD 334,2
  • CHF 419,11
  • GBP 452,31

 

Védett balatoni öbölben kotornának egy horgászparadicsom miatt
Vita bontakozott ki Szigligeten egy 106 férőhelyes csónakikötő terve miatt, melyben kishajók is tarthatók.

