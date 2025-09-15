Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. szeptember 15., hétfő
Friss hírek
- Publicus: A Tisza 9 százalékponttal vezet a Fidesz előtt, ma négypárti parlament alakulna.
- Mészáros Lőrinc öccséé az a ház, amelyet a kormánypropaganda a Tisza alelnökének családjához próbált kötni.
- Szálasival állította párhuzamba Orbán Viktor videóját Fekete-Győr András.
- A járulékos kockázatok miatt nem lőtték le a román légtérbe behatoló orosz drónt.
- Egy héten belül kétszer is bekérették az orosz nagykövetet Bukarestben.
- Komoly katonai csapatmozgásokra figyelmeztet a Honvédelmi Minisztérium.
- Gázolt egy mozdonyvonat Vác és Göd között.
- Botrányba fulladt a Vuelta a Espana, törölni kellett az utolsó szakaszt, megint a tüntetők okoztak problémát.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Szeptember 26-ig több éjszaka is módosul a Déli pályaudvarról induló és oda érkező vonatok menetrendje. Részletek.
BKK
- A 15-ös autóbusz 16 órától üzemzárásig terelve közlekedik, nem érinti a Dorottya utca (Vörösmarty tér M) megállót a Boráros tér H felé.
Mai időjárás:
- A hőmérséklet délután 21 és 27 fok között várható.
- Késő estére 13 és 19 fok közé hűl le a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Enikő
- Melitta
Deviza középárfolyam:
- EUR 391,61
- USD 334,2
- CHF 419,11
- GBP 452,31
