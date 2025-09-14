Szálasival állította párhuzamba Orbán Viktor videóját Fekete-Győr András

Miniszterelnök úr, árulja el: ez már az alja, vagy tud még lejjebb is süllyedni? Szálasi Ferencnek a »becsületére« válna az a videó, amiben ön tegnap játékos jókedvvel, egy partvissal a kezében imitálta a politikai ellenfelei eltakarítását,

kezdte vasárnapi Facebook-bejegyzését Fekete-Győr András azzal a poloskázós videóval kapcsolatban, amelyet szombaton töltöttek fel Orbán Viktor oldalára, és amelyben a miniszterelnök partvissal takarítja el a poloskának nevezett ellenfeleit.

Fekete-Győr szerint „a jelenet kísértetiesen emlékeztet arra a sötét pillanatra, amikor Szálasi 1942-ben Nagyváradon azzal viccelődött, hogyan irtaná ki zsidó honfitársaink százezreit, mondván: egy háziasszony sem kérdezgeti a poloskákat, hogy »te megcsíptél-e vagy sem«, hanem egyszerűen kiirtja az összeset”.

Miniszterelnök úr: ön szerint ez egy játék? Egy miniszterelnök, aki felesküdött az országra és annak minden polgárára, megengedheti ön szerint ezt a viselkedést? Normalizálhatja-e a gyűlöletet, a politikai erőszakot, felkorbácsolhatja-e a legalantasabb indulatokat az arra fogékonyak körében?

Az ellenzéki politikus úgy látja, hogy Orbán és stábja cinikus mémháborúként kezeli a politikát, ahol a cél a politikai ellenfelek lejáratása és a lájkok, megosztások gyűjtése. Hangsúlyozza, hogy Magyarország nem játék, hanem közös otthon, ahol a gyűlölet valódi emberi sorsokban okoz kárt.

Hozzátette: