A kampányidőszakban is tilos lesz politikai plakátokat kirakni a villanyoszlopokra az új tiszás javaslat szerint

Végtelen vizuális szennyezést és konkrét műanyag környezetszennyezést okoz a választási plakáterdők gyakorlata, de most ennek vége lehet

– írja Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon, ugyanis a kedden késő este benyújtott tiszás törvényjavaslat szerint nemcsak a gyűlöletkeltő politikai plakátok tilalmát mondja ki, hanem azt is, hogy nem lehet majd „vadplakátokat” elhelyezni villanyoszlopokon, közlekedési táblákon vagy fákon a választási időszakban sem.

Vitézy szerint fontos, hogy a választási kampányban minden párt meg tudja mutatni magát, de szerinte „az elmúlt években átestünk a ló túloldalára”.

A mostani javaslat végre véget kíván vetni annak, hogy az ország egy összefüggő politikai hirdetési felületté váljon egy-egy kampány idején – főleg, hogy manapság úgyis a digitális térben folyik a közélet, nem a köztéri plakátok számán múlik, ki juthat politikai támogatáshoz

– közölte a tárcavezető.

Gyűlöletkeltő plakátok sem lesznek többé

A javaslatot Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence jegyzik, amelyben eredetileg az állt, hogy

a médiatartalom részeként tilos olyan politikai reklám terjesztése, amely az egyenlő emberi méltóságot megsérti vagy eltagadja, vagy valamely nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösség méltóságát sérti vagy tagadja, valamely közösség kollektív bűnösségét közvetíti, vagy a gyűlölet keltésére alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására bármilyen módon irányul.

A törvény szerint tilos lesz az emberi méltóságot sértő, a kiegyensúlyozott tájékoztatást akadályozó, a kiskorúak testi, szellemi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődésére károsan ható reklámok eltávolítása és jövőbeli visszakerülésük megakadályozása szükséges.

A javaslat elfogadásához módosítani kell az Alaptörvényt.