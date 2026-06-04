sharon stone
Élet-Stílus

Először beszélt arról Sharon Stone, hogy néhány éve brutális támadás érte

Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2026. 06. 04. 17:08
Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Sharon Stone egy beszélgetős műsorban elárulta, hogy néhány évvel ezelőtt egy meg nem nevezett elkövető brutálisan megtámadta az otthonában. Hátulról ütötte meg az illető, Stone-nak semmilyen más emléke nincs a támadásról.

Később a padlón fekve ébredt, írja a PageSix.

A két kanapé oldalra volt fordítva. A dohányzóasztal felborítva. Minden szanaszét. Nekem sem volt fogalmam, hogy kerültem a földre.

Tíz évvel az incidens után felkeresett egy nyak- és gerincklinikát a kaliforniai Marina Del Reyben, mert nyak- és vállfájdalmak gyötörték.

Valamilyen injekciót akartak adni a nyakamba és a vállamba, amit ők ízületi gyulladásnak gondoltak, és előzetesen röntgenfelvételeket készítettek a mellkasi bordáimról, a nyakamról, a vállaimról és a gerincemről. Majd bejött az orvos, és azt mondta: »Nem fogjuk tudni elvégezni ezt a műtétet«.

A színésznő ekkor szembesült azzal, hogy a mellkasa súlyos sérüléseket szenvedett: több bordája eltört, a bordakosár pedig a gyógyulás során hegesen forrt össze.

Az orvos azt mondta a sztárnak:

Egyértelmű, hogy megtámadták önt, és ami történt, az súlyos bűncselekménynek minősül. Ezt jelentenünk kell a rendőrségnek és az illetékes hatóságoknak, és önnek is feljelentést kell tennie.

Stone elmondása szerint a hír hallatán pánikroham tört rá, annak ellenére, hogy propofol hatása alatt állt – ezt a gyógyszert műtétek során az altatás előidézésére és fenntartására használják.

Az orvosok és az ápolók azonban megnyugtatták, és segítettek neki lépésről lépésre felidézni a történteket, hogy megértse, mi is történt vele valójában.

Stone elárulta, hogy pontosan tudja, kit tart felelősnek a támadásért, ám a mai napig nem hajlandó nyilvánosan megnevezni az illetőt. A színésznő szerint minden szükséges jogi lépést megtettek, és lehetősége lett volna vádat emelni, ám végül másként döntött.

Tíz év telt el, és közszereplőként nem akartam végigjárni ezt az utat.

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