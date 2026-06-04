Először beszélt arról Sharon Stone, hogy néhány éve brutális támadás érte

Sharon Stone egy beszélgetős műsorban elárulta, hogy néhány évvel ezelőtt egy meg nem nevezett elkövető brutálisan megtámadta az otthonában. Hátulról ütötte meg az illető, Stone-nak semmilyen más emléke nincs a támadásról.

Később a padlón fekve ébredt, írja a PageSix.

A két kanapé oldalra volt fordítva. A dohányzóasztal felborítva. Minden szanaszét. Nekem sem volt fogalmam, hogy kerültem a földre.

Tíz évvel az incidens után felkeresett egy nyak- és gerincklinikát a kaliforniai Marina Del Reyben, mert nyak- és vállfájdalmak gyötörték.

Valamilyen injekciót akartak adni a nyakamba és a vállamba, amit ők ízületi gyulladásnak gondoltak, és előzetesen röntgenfelvételeket készítettek a mellkasi bordáimról, a nyakamról, a vállaimról és a gerincemről. Majd bejött az orvos, és azt mondta: »Nem fogjuk tudni elvégezni ezt a műtétet«.

A színésznő ekkor szembesült azzal, hogy a mellkasa súlyos sérüléseket szenvedett: több bordája eltört, a bordakosár pedig a gyógyulás során hegesen forrt össze.

Az orvos azt mondta a sztárnak:

Egyértelmű, hogy megtámadták önt, és ami történt, az súlyos bűncselekménynek minősül. Ezt jelentenünk kell a rendőrségnek és az illetékes hatóságoknak, és önnek is feljelentést kell tennie.

Stone elmondása szerint a hír hallatán pánikroham tört rá, annak ellenére, hogy propofol hatása alatt állt – ezt a gyógyszert műtétek során az altatás előidézésére és fenntartására használják.

Az orvosok és az ápolók azonban megnyugtatták, és segítettek neki lépésről lépésre felidézni a történteket, hogy megértse, mi is történt vele valójában.

Stone elárulta, hogy pontosan tudja, kit tart felelősnek a támadásért, ám a mai napig nem hajlandó nyilvánosan megnevezni az illetőt. A színésznő szerint minden szükséges jogi lépést megtettek, és lehetősége lett volna vádat emelni, ám végül másként döntött.