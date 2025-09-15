Publicus: A Tisza 9 százalékponttal vezet a Fidesz előtt, ma négypárti parlament alakulna

Az összes megkérdezett 62 százaléka elégedetlen az országban zajló folyamatokkal, 32 százalék a Tisza Pártra szavazna, míg 26 százaléknyian a Fidesz-KDNP-re adnák a voksukat – derült ki a Publicus Intézet által a Népszava számára készült, friss, szeptember 8-12. között készült, ezer fős, reprezentatív felméréséből.

A Publicus Intézet szerint a mostani állás szerint négypárti parlament alakulna, ugyanis a DK és a Mi Hazánk is át tudná lépni a parlamenti küszöböt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt viszont, ha minimálisan is, de alatta maradna.

Mint írják, a biztos szavazók között 37-31-re, a biztos szavazó pártválasztók között pedig 46-37-re vezet a Tisza a kormánypártok előtt, előbbi kategóriában a DK 6, a Mi Hazánk 5, a Kutyapárt 3, utóbbiban Dobrev Kláráék 7, a szélsőjobboldali formáció 6, az MKKP pedig 4 százalékon áll. A felmérés szerint az MSZP, a Jobbik, a Párbeszéd és az LMP támogatottsága mérhetetlen.

Az összes megkérdezett csaknem fele örülne, ha jövő tavasszal megbukna a kormány, csak harmaduk ragaszkodik a NER folytatásához. A kormánypárti szimpatizánsok 98 százaléka a jelenlegi rezsim maradásának örülne, míg a tiszások ugyanilyen arányban váltanának kormányt.

A bizonytalanoknál teljesen kiegyenlített a helyzet: ugyanannyian gondolják, hogy folytatódik a NER, mint amennyien új, ellenzéki kormányt várnak.

Beszédes, hogy minél nagyobb egy település, az ott élők annál inkább hisznek a tavaszi kormányváltásban: Budapesten 55 százalék hiszi, hogy 16 esztendő után Orbánék ismét ellenzékbe szorulnak, s csak fele ennyien, hogy sorozatban ötödször is diadalmaskodik a jelenlegi hatalom. Hasonlóan ellenzéki győzelmet vár a többség a megyeszékhelyeken, illetve a városokban, igaz, jóval kisebb arányban – 42-33, illetve 40-37 –, ellenben a falvakban láthatóan sokkal nagyobb és magabiztosabb a Fidesz-KDNP tábora. A kisebb településeken 44 százalék biztos a rezsim újrázásában, s csak tízből hárman hiszik, hogy bukhat a kormány.