Gázolt egy mozdonyvonat Vác és Göd között, késések, járatkimaradások a szobi fővonalon

Szajki Bálint / 24.hu
2025. 09. 14. 20:57
Elütött egy embert egy mozdonyvonat vasárnap Vác és Göd között, emiatt hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó járatokra is számítani kell a Budapest-Vác-Szob vonalon – közölte a Mávinform a Facebook-oldalán az MTI beszámolója szerint.

A baleseti helyszínelés miatt Göd és Vác között csak egy vágányon haladhatnak a vonatok.

  • A váci S70-es vonatok csak a budapesti Nyugati pályaudvar és Göd között közlekednek, Göd és Vác között pótlóbuszok is járnak.
  • A szobi Z70-es vonatok megállnak Gödön, Felsőgödön, Sződ-Sződligetnél és Vác-Alsóvárosnál is.

Budapest és Vác között a párhuzamos Volán-járatokon elfogadják a vasúti menetjegyeket is.

