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Sport

Bodó Richárd után újabb magyar válogatott kézist szerződtet a Tatabánya

Szûcs Bence (jobbra) és az olasz Pau Panitti a Magyarország - Olaszország férfi kézilabda felkészülési mérkõzésen.
Bodnár Boglárka / MTI
Szûcs Bence (jobbra) és az olasz Pau Panitti a Magyarország - Olaszország férfi kézilabda felkészülési mérkõzésen.
24.hu
2026. 06. 04. 16:40
Szûcs Bence (jobbra) és az olasz Pau Panitti a Magyarország - Olaszország férfi kézilabda felkészülési mérkõzésen.
Bodnár Boglárka / MTI
Szûcs Bence (jobbra) és az olasz Pau Panitti a Magyarország - Olaszország férfi kézilabda felkészülési mérkõzésen.
Szűcs Bence válogatott beálló távozik a francia élvonalbeli USDK Dunkerque férfi kézilabdacsapatától és Tatabányára igazol.

A Magyar Kupában és az Európa Kupában ezüst-, a bajnokságban bronzérmes MOL Tatabánya KC közösségi oldalának csütörtöki bejegyzése felidézte, hogy a 27 éves beálló korábban a Veszprém és a Balatonfüred színeiben is szerepelt. A válogatottban eddig kilenc mérkőzésen tíz gólt szerzett. Korábban eldőlt már, hogy Bodó Richárd is a Tatabánya játékosa lesz, így két válogatottal erősít a klub.

Alakított keretén az ETO University HT is, amely megszerezte magának Kovács Tamást, a NEKA NB I-es gólkirályát. A balátlövő a 2024/25-ös idényben volt a magyar élvonal gólkirálya a Nemzeti Kézilabda Akadémia játékosaként, amelyben az elmúlt négy szezonban bajnoki és Magyar Kupa-találkozókon több mint négyszáz alkalommal talált a hálóba.

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