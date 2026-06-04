Bodó Richárd után újabb magyar válogatott kézist szerződtet a Tatabánya

A Magyar Kupában és az Európa Kupában ezüst-, a bajnokságban bronzérmes MOL Tatabánya KC közösségi oldalának csütörtöki bejegyzése felidézte, hogy a 27 éves beálló korábban a Veszprém és a Balatonfüred színeiben is szerepelt. A válogatottban eddig kilenc mérkőzésen tíz gólt szerzett. Korábban eldőlt már, hogy Bodó Richárd is a Tatabánya játékosa lesz, így két válogatottal erősít a klub.

Alakított keretén az ETO University HT is, amely megszerezte magának Kovács Tamást, a NEKA NB I-es gólkirályát. A balátlövő a 2024/25-ös idényben volt a magyar élvonal gólkirálya a Nemzeti Kézilabda Akadémia játékosaként, amelyben az elmúlt négy szezonban bajnoki és Magyar Kupa-találkozókon több mint négyszáz alkalommal talált a hálóba.