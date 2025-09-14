Mészáros Lőrinc öccséé az a ház, amelyet a kormánypropaganda a Tisza alelnökének családjához próbált kötni

Mészáros Lőrinc öccsének és sógornőjének tulajdonában van az a balatonfüredi ház, amelyről a kormányközeli sajtó azt állította, hogy a Tisza nemrég megnevezett harmadik alelnökének szülei laknak ott. Forsthoffer Ágnes azt írta, hogy a ház valójában egy felcsúti személyé, de nem nevezte meg.

Az Ellenpont, amelyet az Origo volt főszerkesztője, Gábor László igazgat, azt írta, hogy a balatoni fullpanorámával rendelkező ház, amelyről képet is közöltek és amely egy 1184 négyzetméteres telken áll, Forsthoffer szüleié.

Ahogy azonban az a tulajdoni lapról kiderül, egy megosztott telekről van szó, amelynek egyik felén áll az illusztráción szereplő és 2020 óta Mészáros János és felesége tulajdonában álló villa.

A Tisza politikusának családtagjai viszont a megosztott telek másik felén, egy kisebb házban laknak. Erről először a Kontroll írt, de lapunk is ellenőrizte a tulajdoni viszonyokat.

Mészáros János 5 év alatt több mint 4 milliárd forintnyi osztalékot vett ki a társaságaiból. Egyik fontos cége, a gépjárműalkatrésszel foglalkozó, az utóbbi 5 évében 800 milliós nyereséget termelő Agro Felcsút Kft.-től vásárolt például a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2017-ben sószórókat 770 milliós értékben. De ott van a Híd-Tám Kft. is, amely közvetlenül mintegy 5 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert, konzorciumi partnerként pedig összesen 16 milliárd forintnyi közbeszerzésben volt részes.