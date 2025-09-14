Botrányba fulladt a Vuelta a Espana, törölni kellett az utolsó szakaszt

Jonas Vingegaard a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny történetének első dán győztese lett.
A záróetap első fele hagyományosan az ünneplésről, míg a vége a sprintbefutóról szól, de a körversenyt végig hátráltató Izrael-ellenes tüntetők ezúttal is lerövidítették a szakaszt. A cél előtt 58 kilométerrel molinókkal érkeztek a protestálók, néhány kerékpárost meg is löktek. A bringásokat biztonságos helyen megállították a szervezők, miközben a körpályát elözönlötték a tüntetők, így
végül teljesen törölték a szakaszt, sőt a díjátadó is elmaradt.
A furcsa és méltatlan körülmények között véget ért Vueltán a kétszeres Tour de France-győztes Vingegaard három szakaszt nyerve zárt az élen. A sprinterek pontversenyének élén is egy dán bringás, Mads Pedersen végzett és lett zöld trikós, a hegyi pontverseny győzteseként az ausztrál Jay Vine viheti haza a pöttyös trikót, a legjobb fiatalt illető fehér megkülönböztető mezt az amerikai Matthew Riccitello érdemelte ki.
A Vuelta összetett végeredménye
1. Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) 72:53:57 óra
2. Joao Almeida (portugál, UAE-XRG) 1:16 perc hátrány
3. Tom Pidcock (brit, Q36,5) 3:11 p h.
4. Jai Hindley (ausztrál, Red Bull-BORA-hansgrohe) 3:41 p h.
5. Matthew Riccitello (amerikai, Israel-Premier Tech) 5:55 p h.