Botrányba fulladt a Vuelta a Espana, törölni kellett az utolsó szakaszt

Jonas Vingegaard a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny történetének első dán győztese lett.

A záróetap első fele hagyományosan az ünneplésről, míg a vége a sprintbefutóról szól, de a körversenyt végig hátráltató Izrael-ellenes tüntetők ezúttal is lerövidítették a szakaszt. A cél előtt 58 kilométerrel molinókkal érkeztek a protestálók, néhány kerékpárost meg is löktek. A bringásokat biztonságos helyen megállították a szervezők, miközben a körpályát elözönlötték a tüntetők, így

végül teljesen törölték a szakaszt, sőt a díjátadó is elmaradt.

A furcsa és méltatlan körülmények között véget ért Vueltán a kétszeres Tour de France-győztes Vingegaard három szakaszt nyerve zárt az élen. A sprinterek pontversenyének élén is egy dán bringás, Mads Pedersen végzett és lett zöld trikós, a hegyi pontverseny győzteseként az ausztrál Jay Vine viheti haza a pöttyös trikót, a legjobb fiatalt illető fehér megkülönböztető mezt az amerikai Matthew Riccitello érdemelte ki.