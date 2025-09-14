A járulékos kockázatok miatt nem lőtték le a román légtérbe behatoló orosz drónt

A járulékos kockázatok miatt nem lőtték le a Románia légterébe szombaton behatoló orosz drónt, noha a jóváhagyás megvolt hozzá – közölte vasárnap a román védelmi minisztérium.

A tárca részletes beszámolót adott az esetről: szombaton egy Oroszország által ukrajnai célpontok ellen bevetett, Geran típusú drón hatolt be a román légtérbe. Az eszközt 18:05-kor észlelték a Dobrudzsa északi részét figyelő F–16-os vadászgépek.

A drón mintegy 50 percen át volt a román légtérben, Chilia Veche és Izmail között, majd Pardina településnél hagyta el azt, és visszatért Ukrajna irányába. A román vadászgépek végig követték.

A minisztérium tájékoztatása szerint a pilóták rendelkeztek engedéllyel a drón megsemmisítésére, ám a járulékos kockázatok mérlegelése után úgy döntöttek, nem nyitnak tüzet. A román vadászgépeket két német Eurofighter Typhoon is támogatta, amelyek a Mihail Kogălniceanu légibázisról szálltak fel, és 21:30-ig biztosították a légtér felügyeletét.

A védelmi tárca élesen bírálta Oroszország „felelőtlen akcióit”, amelyeket a térség biztonságát és stabilitását fenyegető provokációnak nevezett. Rámutattak, hogy ezek az incidensek a nemzetközi jog semmibevételét és a román állampolgárok, valamint a NATO biztonságának veszélyeztetését jelentik.

Románia – mint a NATO tagja – elkötelezett a szövetségi kötelezettségei teljesítése mellett, és szorosan együttműködik partnereivel légtérvédelmi feladatai során. Hangsúlyozták: a védelmi egységek készek határozottan fellépni hasonló helyzetekben.

Az Agerpres hírügynökségnek a minisztérium hozzátette: a határhoz közeli ukrajnai célpontokat ért orosz dróntámadások több mint felében hullottak dróndarabok román területre. A háború 2022 februári kezdete óta Oroszország 52 alkalommal támadta drónokkal a román határ menti ukrajnai célpontokat, ezek közül 38 esetben hullottak dróndarabok Romániába, a Duna-delta térségébe. Tíz alkalommal pedig az orosz drónok be is hatoltak a román légtérbe.

(MTI)