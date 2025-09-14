Egy héten belül kétszer is bekérették az orosz nagykövetet Bukarestben

Románia vasárnap ismét berendelte az orosz nagykövetet a külügyminisztériumba, miután szombaton egy orosz drón megsértette az ország légterét – írja a Krónika Online.

A drónt 50 percen keresztül követték a román légierő vadászgépei, és bár felhatalmazást kaptak annak lelövésére, a járulékos kockázatok miatt nem tették meg.

Bukarest felszólította Oroszországot, hogy tegyen azonnali lépéseket a hasonló incidensek elkerülésére, és hangsúlyozta, hogy folyamatosan egyeztet a NATO- és EU-partnerekkel. Az orosz nagykövetség „valóságtól elrugaszkodott propagandaklisének” nevezte az intézkedést.

A cikk megjegyzi, hogy a román külügy csütörtökön egyszer már berendelte az orosz nagykövetet, miután szerdán közel kéttucatnyi orosz drón sértette meg a lengyel légteret.