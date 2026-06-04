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Két helyen is azbesztszennyezésre bukkant a GYSEV

Vasvári Tamás / MTI
admin Ősze András
2026. 06. 04. 16:19
Vasvári Tamás / MTI
Egy szombathelyi és egy vépi vasúti terület érintett.

Két, a GYSEV Zrt. által kezelt területen talált azbeszttel szennyezett kőzúzalékot a vasúti társaság, azonnali vizsgálatot rendeltek el, az érintett területeket pedig lezárták – írja a GYSEV közleménye alapján az MTI. Rázó László sajtószóvivő szerint mindkét érintett terület Szombathely térségében található.

A tájékoztatóban közölték, hogy péntek reggeltől lezárják a Szombathely-Szőlős megállóhely mellett kialakított P+R parkolót. A társaság kéri, hogy aki jelenleg is a területen parkol, minél előbb hagyja el a létesítményt, valamit lezárják Vép vasútállomáson a Toldi utcától a vágányok felé vezető járdát, a kerékpártárolót és a vágányokat a füves területen keresztül lehet majd megközelíteni.

Rázó László elmondta: a GYSEV vizsgálja annak lehetőségét, hogy milyen módon lehet az érintett területeken a leggyorsabban elvégezni a szennyezett kőzúzalék mentesítését.

250 helyen igazoltak már azbesztszennyezést

Öt osztrák bányából az egész nyugat-dunántúli térségbe szállítottak mérgező azbeszttel szennyezett köveket az utóbbi években, az érintett települések száma meghaladja a 250-et. Mint arról beszámoltunk, még Budapestre is jutottak azbesztet tartalmazó építőanyagok Ausztriából. Legutóbb Zalaegerszegen igazolták a mérgező azbeszttel szennyezett kőzúzalék jelenlétét.

Az azbeszt éles mikroszkopikus rostjai nagyon veszélyesek belélegezve, rákos megbetegedéseket, tüdőfibrózist okozhatnak, de hatásukat sokszor csak hosszú, több évtizedes távon fejtik ki. Ezért is tilos az uniós jogszabályok alapján bármennyi azbesztet tartalmazó anyagot forgalomba hozni.

Magyar Péter a Bécsben, Christian Stocker kancellárral folytatott májusi tárgyalásán egy osztrák–magyar közös bizottság felállításáról állapodott meg az azbesztszennyezés ügyének kivizsgálása érdekében, ami azóta megkezdte a munkáját. Lapunk korábban azbesztszemlén járt Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel Szombathelyen. Az erről készült videót itt megtekinthetik.

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„Védjük meg a lakosság egészségét, és tudjuk meg, kik a felelősök” – azbesztszemlén jártunk Gajdos Lászlóval
Ott voltunk az élő környezetért felelős miniszter szombathelyi látogatásán, ahol Gajdos László saját benyomásokat szerezhetett az azbesztszennyezéssel sújtott területről.
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