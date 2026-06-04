cementeurópai bíróságkiegészítő bányajáradékzalakerámia
Gazdaság

Júniustól nem kell befizetni Orbánék egyik különadóját

Mohos Márton / 24.hu
Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán 2026. január 10-én a Hungexpón.
24.hu
2026. 06. 04. 15:42
Mohos Márton / 24.hu
Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán 2026. január 10-én a Hungexpón.
Az Európai Unió Bíróságának ítélete alapján kivezetik a kiegészítő bányajáradékot, amelyet még a koronavírus-járványra hivatkozva vezettek be. A különadó és a hozzá tartozó árszabályozás az elmúlt években súlyos veszteségbe taszított több nagy építőanyag-ipari szereplőt, sőt, egy patinás gyártócég összeomlását is előidézte.

Június 1-jétől már nem kell befizetni a kiegészítő bányajáradékot, mivel az ellentétes az uniós joggal. Erről az illetékes hatóság levélben tájékoztatta az érintett vállalatokat – értesült a 24.hu iparági forrásoktól.

A döntés kapcsán a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságánál (SZTFH) érdeklődtünk, ahonnan a következő választ kaptuk:

Az SZTFH 2026 májusában általános tájékoztatást adott a kiegészítő bányajáradék fizetési kötelezettség alá eső vállalkozásoknak, hogy – tekintettel az Európai Unió Bírósága 2026. január 22-én a C-144/24. sz. ügyben hozott ítéletére – mentesülnek a 2025. évi L. törvény XVII. Fejezetében foglaltak szerinti kiegészítő bányajáradék önbevallási és befizetési kötelezettség alól.

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetségtől (CeMBeton) a következőképp kommentálták a különadó kivezetését:

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