Június 1-jétől már nem kell befizetni a kiegészítő bányajáradékot, mivel az ellentétes az uniós joggal. Erről az illetékes hatóság levélben tájékoztatta az érintett vállalatokat – értesült a 24.hu iparági forrásoktól.

A döntés kapcsán a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságánál (SZTFH) érdeklődtünk, ahonnan a következő választ kaptuk:

Az SZTFH 2026 májusában általános tájékoztatást adott a kiegészítő bányajáradék fizetési kötelezettség alá eső vállalkozásoknak, hogy – tekintettel az Európai Unió Bírósága 2026. január 22-én a C-144/24. sz. ügyben hozott ítéletére – mentesülnek a 2025. évi L. törvény XVII. Fejezetében foglaltak szerinti kiegészítő bányajáradék önbevallási és befizetési kötelezettség alól.

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetségtől (CeMBeton) a következőképp kommentálták a különadó kivezetését: