Döntött az igazgató: nem tűzik műsorra Eszenyi rendezését Debrecenben

Még nincs két hete, hogy Vadász Dániel, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója felfüggesztette a tervezett műsorból a Primadonnák című produkciót, Eszenyi Enikő jövő évadra meghirdetett rendezését. Az indoklás a biztonságos, aggályoktól mentes munkakörnyezet megőrzése volt, és az igazgató azt ígérte, hogy június 30-ig végleges döntést hoz az előadás ügyében.

A döntés már most, június elején megszületett: nem lesz Eszenyi-előadás Debrecenben.

Színházunk biztonságos munkakörnyezetének megőrzése érdekében a mai nappal végleges döntést hozok, amely alapján a Primadonnák produkciót kivesszük a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen 2026/27-es műsorából. Döntésemet igazgatói hatáskörben, önállóan hoztam meg, döntésért sem a társulatot, sem a tanácsadókat felelősség nem terheli

– írja Vadász a nyilatkozatban, amelyben azzal indokolja döntését, hogy az ügy elhúzódása nagyon rossz hatással van a munkahelyi légkörre, neki vezetőként pedig ezt kell elsősorban szem előtt tartania. A békés és biztonságos munkahelyi környezet feltételeinek biztosítása szerinte minden egyéb szempontot megelőz. Mint írja:

Az üggyel kapcsolatos munkahelyi kommunikációs intézkedések során kiderült számomra, hogy ebben a folyamatban lévő ügyben a megszólított szakmai szervezetekkel egyeztetve sem lehet olyan protokollt követni, amelyet minden érintett szervezet egyformán véleményez, és ebből ellentmondásos, akár destruktív helyzetek is kialakulhatnak.

Hozzáteszi, hogy igazgatóként elkötelezett a társulattal folytatott kommunikáció fejlesztése mellett, és azon dolgozik, hogy ennek feltételeit hosszú távon megteremtse.

A fővárosi vizsgálat is terítékre került

Az elmúlt hetekben újra nagy hullámokat vert a 2020-ban, a 24.hu cikke nyomán kirobbant Eszenyi-ügy. A debreceni felfüggesztést Eszenyi bocsánatkérése követte, amit viszont sokan, sokféleképpen kommentáltak, és megszólalásra kényszerült a főváros is, amelynek 2020-as eljárását többen (például Lengyel Tamás) kritizálták az átláthatóság hiánya miatt. A hivatal most azt nyilatkozta: senki nem tussolt el semmit a vizsgálat során.