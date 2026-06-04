bűnügydanubius utcaemberölésfellebbezés
Belföld

„Ha lenne fegyverem, akkor simán lelőném, csak akkor börtönbe kerülnék, és nem tudnám, mi lesz az unokáimmal”

Szajki Bálint / 24.hu
admin Kolontár Krisztián
2026. 06. 04. 14:14
Szajki Bálint / 24.hu
Kétéves ikergyermekei szeme láttára szúrta szíven a volt párját az asszony – az áldozat családját felháborítja az ügy számos mozzanata.

Már régen börtönben kéne lennie. Egy emberölés után miért van még három évig otthon? Értem én a törvényt, mindent megértek, de, ha rá van bizonyítva, ott volt a kés, ott volt minden, akkor miért nem takarodik a sittre, és kezdi meg a börtönbüntetését? Még csak nem is lábbilincs van rajta, hanem egy kis óra, hogy még csak véletlenül se lássák, hogy ő egy rohadt mocskos gyilkos. Ott rohadjon rá a műanyag lakat a börtönben azért, mert mellbe szúrta az öcsémet. Mit képzel magáról ez a szarházi!

– mondta feldúltan a csütörtöki nyilvános ülés után az a férfi, akinek a testvérét 2023 tavaszán szúrta szíven Sz. Eszter Melinda a XIII. kerületi Danubius utca egyik társasházában. A veszprémi nő kétéves ikrei cumival a szájukban nézték végig a férfi haláltusáját.

Szajki Bálint / 24.hu

A fogászati asszisztensként dolgozó nő egy elegáns felsőben, szabadlábon érkezett a családjával és a barátaival a Fővárosi Ítélőtáblára. Nem sokkal később megérkezett az áldozat édesanyja és testvére is a meggyilkolt férfi barátaival. A két társaság a folyosó két különálló részén várakozott, de tapintható volt a feszültség közöttük.

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