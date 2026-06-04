„Ha lenne fegyverem, akkor simán lelőném, csak akkor börtönbe kerülnék, és nem tudnám, mi lesz az unokáimmal”

Már régen börtönben kéne lennie. Egy emberölés után miért van még három évig otthon? Értem én a törvényt, mindent megértek, de, ha rá van bizonyítva, ott volt a kés, ott volt minden, akkor miért nem takarodik a sittre, és kezdi meg a börtönbüntetését? Még csak nem is lábbilincs van rajta, hanem egy kis óra, hogy még csak véletlenül se lássák, hogy ő egy rohadt mocskos gyilkos. Ott rohadjon rá a műanyag lakat a börtönben azért, mert mellbe szúrta az öcsémet. Mit képzel magáról ez a szarházi!

– mondta feldúltan a csütörtöki nyilvános ülés után az a férfi, akinek a testvérét 2023 tavaszán szúrta szíven Sz. Eszter Melinda a XIII. kerületi Danubius utca egyik társasházában. A veszprémi nő kétéves ikrei cumival a szájukban nézték végig a férfi haláltusáját.

A fogászati asszisztensként dolgozó nő egy elegáns felsőben, szabadlábon érkezett a családjával és a barátaival a Fővárosi Ítélőtáblára. Nem sokkal később megérkezett az áldozat édesanyja és testvére is a meggyilkolt férfi barátaival. A két társaság a folyosó két különálló részén várakozott, de tapintható volt a feszültség közöttük.