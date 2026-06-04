Már csak hetek voltak Antonio Conte szerződéséből, de nem tudták kivárni a felek

Conte két idényt töltött a nápolyi csapat élén, a mostani szezonban második helyen zárt, az előző idényben viszont a klub történetének negyedik bajnoki címét szerezte meg. A mostani szezon sem maradt trófea nélkül, decemberben az Olasz Szuperkupát nyerte meg a Napoli. Arról nem adott hírt a klub, hogy ki lesz a helyettese, az olasz sajtó szerint Massimiliano Allegri veheti át a csapatot.

Antonio Contéról azt írták az olasz lapok, hogy visszatérhet a válogatott élére, amelyet korábban 2014 és 2016 között irányított.