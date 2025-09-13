Jeszenszky Zsolt szerint ha Molnár Áron, Puzsér Róbert vagy Gulyás Márton meghalna, egy csomóan nem lennének szomorúak a jobboldalon, de ők nem kívánják a halálukat

A Donald Trump amerikai elnököt támogató Charlie Kirk jobboldali influenszer elleni halálos merénylet a HírTV komment című műsorának is témája volt: négy meghívott vendég véleményezte a gyilkosság körülményeit. A kormánypárti televízió műsora erősen tematizálta a gyilkosságot, amelyhez hasonló évtizedek óta nem történt az Egyesült Államokban, a műsor felvezető kiírása ugyanis úgy szólt:

Balliberális gyűlölet és kárörvendés árasztotta el az internetet Charlie Kirk halála után.

A vendégek közül Jeszenszky Zsolt jobboldali influenszer fogalmazta meg a legélesebb véleményt. A Pesti Srácok publicistája a baloldal felelősségéről beszélt a gyilkosság kapcsán. Azt mondta: „A jobboldalnak is vannak szélsőségesei. Mi a jobboldalon a szélsőségeseinket megvetjük. A baloldal hősként ünnepli a szélsőségeseit. Az a cunami, ami most a közösségi médiában árad, akik örülnek, Tik-Tok videókat töltenek föl, hogy »jaj de jó, meghalt a Charlie Kirk« és gúnyos hangvételben beszélnek, egészen elképesztő. Mi ilyeneket nem csinálunk, és az ellenfeleinket sem akarjuk megölni. Biztos van egy csomó ember a másik oldalon, akit nem szeretünk. Tudnék is mondani ilyet, majd ezt jól ki lehet forgatni.”

Jeszenszky ezután úgy fogalmazott:

Mondjuk a Molnár Áron, aki legnagyobb kretén, a Puzsér (Puzsér Róbert – a szerk.), aki a legagresszívabb, vagy mondjuk a Gulyás Marci, aki a legkártékonyabb. Bár megjegyzem, ő egyébként nem egy rosszindulatú ember, csak szerintem túl sokat veri a farkát, és a sátán, a démonok már megszállták őt egy ideje. Ha ezek közül valaki meghalna, baszd meg, egy csomóan nem lennének szomorúak a jobboldalon. De nem kívánjuk a halálukat ezeknek az embereknek.

Molnár Áron színész, Puzsér Róbert kritikus, rádiós, közíró, valamint Gulyás Márton, a Partizán vezetőjének halálát emlegető Jeszenszky Zsolt szavai miatt felháborodását fejezte ki a Facebookon Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke Jeszenszkyre utalva azt írta, hogy a kötcsei „polgári” piknik egyik arcától elhangzott mondatokra nem reagált a többi jelenlévő. „A műsorban öten ültek és az adás ment tovább, mintha semmi nem történt volna.”

Mint írta,

A miniszterelnök korábban eltaposandó rovarnak nevezte a honfitársait, ahogy az ugandai diktátor is tette a honfitársaival az egymillió halottat követelő népirtás előtt. Naponta viccelnek ellenzékiek halálával Orbán Viktor digitális harcosai. Orbán janicsárjai korábban autóval hajtottak a TISZA önkénteseinek pultjába, megpofoztak egy idős hölgyet, egy másikat pedig rovarirtóval arcon fújtak…

Hozzátette,

Elég volt! Orbán Viktor kérjen bocsánatot a korábbi kijelentéséért és állítsa le a fideszes aggresszorokat! Jeszenszky Zsolt haladéktalanul távozzon a közéletből! A Hírtv vezetői pedig csak szimplán szégyelljék magukat!

A politikai erőszak témája az utóbbi napokban uralja a közbeszédet. Pénteken aszfaltrajzversenyt tartottak a batidai kastély előtt Lázár János „luxusellenes fellépései” miatt, és azon az eseményen valaki egyenlőségjelet tett Lázár és a minap megölt Charlie Kirk közé, amire a miniszter is reagált. Lázár azt írta:

Akasztás, fejbelövés, kivégzés. Már nálunk is! A tiszások és haverjuk, Márki-Zay vágya, „műve”. Aszfaltrajz-verseny Magyarországon, két nappal Charlie Kirk amerikai patrióta influenszer kivégzése után. Tiszások! Ilyen a ti szeretetetek!? Ilyen országot akartok? Mi biztosan nem!

Közben fideszes képviselők Charlie Kirk halálát rögtön Magyar Péterrel kísérelték meg összekötni. Kocsis Máté az amerikai influenszer haláláról szólva azt írta, itthon is jobb lenne, ha a forrófejű Magyar Péter és propagandája felhagyna a hergeléssel. De Szenkirályi Alexandra is arra használta föl a történteket, hogy Magyart támadja.