Elfogták Charlie Kirk feltételezett gyilkosát

Elkapták Charlie Kirk feltételezett gyilkosát, nyilatkozta a Fox Newsnak Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint nem sokkal délután 2 óra után.

Az amerikai elnök a stúdióban úgy fogalmazott:

azt hallottam, hogy a gyanúsított őrizetbe került öt perccel azelőtt, hogy besétáltam ide.

Hozzátette, hogy a hatóságok jó munkát végeztek, mindenki összedolgozott, ez sikerre vezetett.

FOX NEWS ALERT: @POTUS says “with a high degree of certainty” that authorities have Charlie Kirk’s assassin in custody. pic.twitter.com/pXAwik0a0Z — FOX & Friends (@foxandfriends) September 12, 2025

Trump kérdésre válaszolva elárulta, egy rendvédelmi dolgozó állítólag felismerte a feltételezett lövöldözőt. Ezután a merénylő apja vette rá a gyerekét, hogy adja fel magát. Ugyanakkor szabadkozott is, mondván ő ezeket az információkat csak most hallotta, és lehet, hogy később korrigálni kell majd a részleteket.

Beszélt arról is, hogy ő nem nézte meg a merényletről készült videókat, nem így szeretne Kirkre emlékezni, aki mintha csak a fia lett volna. A felvételekről viszont azt mondták neki, hogy szörnyűek.

Az elnök ezután kitért arra, reméli, hogy a merénylőt, akiről korábban videót is közzétettek, halálbüntetésre ítélik.

Kirk a legkiválóbb ember volt, nem ezt érdemelte

– idézte őt a BBC.

Trump szavai szerint az elkövető 28-29 éves, a hatóságok korábban egyetemista korúnak írták le.

