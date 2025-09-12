Elfogták Charlie Kirk feltételezett gyilkosát

Elkapták Charlie Kirk feltételezett gyilkosát, nyilatkozta a Fox Newsnak Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint nem sokkal délután 2 óra után.
Az amerikai elnök a stúdióban úgy fogalmazott:
azt hallottam, hogy a gyanúsított őrizetbe került öt perccel azelőtt, hogy besétáltam ide.
Hozzátette, hogy a hatóságok jó munkát végeztek, mindenki összedolgozott, ez sikerre vezetett.
FOX NEWS ALERT: @POTUS says “with a high degree of certainty” that authorities have Charlie Kirk’s assassin in custody. pic.twitter.com/pXAwik0a0Z
— FOX & Friends (@foxandfriends) September 12, 2025
Trump kérdésre válaszolva elárulta, egy rendvédelmi dolgozó állítólag felismerte a feltételezett lövöldözőt. Ezután a merénylő apja vette rá a gyerekét, hogy adja fel magát. Ugyanakkor szabadkozott is, mondván ő ezeket az információkat csak most hallotta, és lehet, hogy később korrigálni kell majd a részleteket.
Beszélt arról is, hogy ő nem nézte meg a merényletről készült videókat, nem így szeretne Kirkre emlékezni, aki mintha csak a fia lett volna. A felvételekről viszont azt mondták neki, hogy szörnyűek.
Az elnök ezután kitért arra, reméli, hogy a merénylőt, akiről korábban videót is közzétettek, halálbüntetésre ítélik.
Kirk a legkiválóbb ember volt, nem ezt érdemelte
– idézte őt a BBC.
Trump szavai szerint az elkövető 28-29 éves, a hatóságok korábban egyetemista korúnak írták le.
Arról, hogy az évtizedek óta nem látott gyilkosságnak milyen következményei lehetnek a biztonságpolitikában, itt írtunk bővebben.