Egyenlőségjelet rajzoltak Lázár János és Charlie Kirk neve közé a batidai kastély előtt az aszfaltra, a miniszter a közösségi oldalán üzent vissza

Aszfaltrajzversenyt tartottak pénteken délután a batidai kastély előtt Lázár János „luxusellenes fellépései” miatt, írja a Telex.

Az ötlet Alpár György volt drávaszerdahelyi polgármesteré volt, aki meghívta Márki-Zay Pétert is az eseményre. A lap tudósítása szerint ár a verseny szűkebb tematikája a „luxizás” lett volna, az alkotások inkább a miniszter iránt érzett általános ellenszenvről tanúskodtak.

Volt, aki „Ne rendelkezzen más a mi pénzünkkel” feliratú transzparenssel ment, de felállítottak egy sátrat egy „Éljen soká Lázár János a Szegedi Csillagban” táblával is.

A cikk szerint felkerültek az aszfaltra kevésbé szolid üzenetek is, valaki például egyenlőségjelet tett Lázár és a nemrég megölt Charlie Kirk közé, akinek gyilkosát épp ma fogták el. Más azért könyörgött, hogy akasszák fel a minisztert, de valószínűleg érezte, hogy ezzel átlépett egy határt, ezért végül inkább lemosta a feliratot egy vizes seprűvel.

A történtekre azonnal reagált Lázár a Facebook-oldalán.

Mint írta,

Akasztás, fejbelövés, kivégzés. Már nálunk is! A tiszások és haverjuk, Márki-Zay vágya, „műve”. Aszfaltrajz-verseny Magyarországon, két nappal Charlie Kirk amerikai patrióta influenszer kivégzése után. Tiszások! Ilyen a ti szeretetetek!? Ilyen országot akartok? Mi biztosan nem!

Márki-Zay Péter egyébként egy zebrát alkotott, az állatot, mert az „egy nagyon tiszteletre méltó állat, általában csíkos. Ez csíkos helyett rácsos, nyilván arra utalok, hogy ez az út lehetne az út a börtönbe, ugyanis Nagyfára vezet, ahol egy büntetésvégre-hajtási intézmény van.” A politikus egyébként elmondása szerint semmit nem várt az égvilágon az eseménytől, „inkább beszéljünk arról, hogyan lopnak”.