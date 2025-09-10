reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 09. 10. 07:06
2025. szeptember 10., szerda

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Karbantartás miatt menetrendi változások a Miskolc-Hidasnémeti vonalon szeptember 8-20. Részletek.

BKK

  • Az Újbuda-központ M felé közlekedő 53-as autóbusz Tömös utca megállóját szeptember 11-ig előrébb, a Botfalu köz elé áthelyezik.

 

Mai időjárás:

  • A déli óráktól nyugat, délnyugat felől egyre többfelé valószínű eső, zápor, néhol zivatar-
  • A  legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható.
  • Késő este 18 és 25 fok közé hűl le a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Nikolett
  • Hunor

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 393,86
  • USD 334,91
  • CHF 422,28
  • GBP 454,57

 

