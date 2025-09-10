Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. szeptember 10., szerda
- MÚOSZ: Kocsis Máté szereptévesztésben van. Nem a politikusok dolga, hogy felszólítsák a szakmát, írja a szervezet.
- Navracsics: Nem véletlenül került le a napirendről az „átláthatósági” törvény.
- Magyar Péter Ruszin-Szendi lökdösődéséről: Beszélgetnek, nevetnek. A Tisza elnöke szerint a politikus nem lökdösődött, hanem nevetve arrébb tolta a Mandiner munkatársát.
- Tovább nyomoznak Karácsony Gergely ellen a Budapest Pride miatt.
- Takács Péter osztrák mentőkkel kapcsolatos szavai nagy felháborodást keltettek Burgenlandban. A tartományfőnök levelet írt Orbán Viktornak.
- Feljelentették a gyermekvédelmi szakembert, aki magas rangú pedofil politikusokról beszélt egy interjúban.
- Macron a védelmi minisztert nevezte ki miniszterelnöknek. 39 éves az új francia vezető.
- „A légtér példátlan megsértése történt” – orosz drónokat lőttek le Lengyelországban.
- Hatan haltak meg az izraeli légicsapásban Dohában, a célpont nincs közöttük.
- Varga-dupla, történelmi Ronaldo-gól, portugál győzelem. A magyar válogatott két forduló után egy ponttal áll vb-selejtezős csoportjában.
- Kiderült, miért érezte rosszul magát több ember a Heathrow repülőtéren, könnygáz-palackot találtak.
MÁV
- Karbantartás miatt menetrendi változások a Miskolc-Hidasnémeti vonalon szeptember 8-20. Részletek.
BKK
- Az Újbuda-központ M felé közlekedő 53-as autóbusz Tömös utca megállóját szeptember 11-ig előrébb, a Botfalu köz elé áthelyezik.
Mai időjárás:
- A déli óráktól nyugat, délnyugat felől egyre többfelé valószínű eső, zápor, néhol zivatar-
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható.
- Késő este 18 és 25 fok közé hűl le a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Nikolett
- Hunor
Deviza középárfolyam:
- EUR 393,86
- USD 334,91
- CHF 422,28
- GBP 454,57
+1
