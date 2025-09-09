magyar pétertiszaruszin-szendi romuluszmandiner
Magyar Péter Ruszin-Szendi lökdösődéséről: Beszélgetnek, nevetnek

2025. 09. 09. 21:50
Beszélgetnek, nevetnek, és az újságíró próbál belenézni Ruszin-Szendi Romulusz telefonjába. Ő szól, hogy ne tegye és arrébb tolta nevetve, majd egymást megölelik.

– mondta az RTL Híradónak Magyar Péter arról, hogy meglökte-e Ruszin-Szendi a Mandiner újságíróját. Arra a kérdésre már nem válaszolt, hogy lesz-e következménye az esetnek.

Az ügy onnan indult, hogy vasárnap a Mandiner munkatársa kérdéseket szeretett volna feltenni a Tisza honvédelmi szakpolitikusának. Ruszin-Szendi egy darabig hárított, majd többször odébb lökte a lap munkatársát.

