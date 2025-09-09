átláthatósági törvénynavracsics tiborsajtó
Navracsics: Nem véletlenül került le a napirendről az „átláthatósági" törvény

Horváth Júlia / 24.hu
24.hu
2025. 09. 09. 20:15
Horváth Júlia / 24.hu

A közvélemény befolyásolása ma számos eszközzel történik, ezért fontos lehet, hogy a közélet szereplőire – legyenek azok választott politikusok, újságírók vagy civil aktivisták – egységes szabályozás vonatkozzon, mondta a Magyar Hang Kompország című műsorában Navracsics Tibor.

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint az úgynevezett „átláthatósági” törvény segítségével, amely egyelőre lekerült a kormány napirendjéről, nyomon követhetővé válna, hogy ki kap nagy összegű külföldi támogatást.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a törvényjavaslat

Nem véletlenül került le a napirendről. Nem egyedül én, hanem a frakcióból és a politikai életből többen is jelezték, hogy abban a formában nem tudják támogatni. Abban bízom, ha a törvény ősszel valóban napirendre kerül, akkor érettebb megvalósítást tartalmaz majd.

A miniszter kérdésre válaszolva hozzátette, hogy az európai uniós támogatások, illetve az uniós pályázatokon nyert pénzek felhasználását „önmagában, úgy általában” nem lehet szankcionálni.

