MÚOSZ: Kocsis Máté szereptévesztésben van

Szereptévesztés, amikor Kocsis Máté felszólítja a MÚOSZ-t, hogy foglaljon állást az újságírókat érő elszaporodó támadásokról, írta a Telexnek eljuttatott közleményében a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ).

Kocsis azért írt a MÚOSZ-nak, hogy adjanak ki állásfoglalást a Tisza Párt tüntetésén történtekkel, valamint azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter bűncselekménnyé nyilvánítani azt, ha egy újság szándékosan hazugságot állít. A MÚOSZ szerint szinte naponta kapják a megkereséseket, hogy mondjanak véleményt az újságírókat érő támadásokról, vagy az ellenzék sajtóval kapcsolatos terveiről.

A MÚOSZ azt írja, egy demokráciában nem a politikusok dolga, hogy állásfoglalásra szólítsák fel az újságíró szakmát. Szerintük az is visszás, ahogy Kocsis minősítgeti a szervezetüket.

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége azon az állásponton volt, marad és lesz a jövőben is, hogy törvényellenes az újságírókat munkájukban akadályozni

– írják. Szerintük az alaptörvény szerint a kormány dolga az lenne, hogy biztosítsák a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit. Ezzel szemben a MÚOSZ szerint „a közpénzből fenntartott hatalom” alaptörvény-ellenesen kizárja a sajtó egyes képviselőit a kormányzati tájékoztatókról.

A Kocsis által felvetett kérdésre a szervezet azt írta a lapnak: a szakma alapszabálya szerint újságíró szándékosan, rosszhiszeműen nem is írhat le valótlant, legfeljebb tévedhet, és helyreigazíthat.

De ha mégis bíróságra kerülne egy sajtóban megjelent félrevezető információ, a jelenlegi jogintézményekkel az korrigálható. Egyébként az a jogi szabályozás, amit most Magyar Péter említett, 13 évig a Fidesz alatt is létezett, csak 2023. június 3-án módosították

– írják.