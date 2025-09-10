fővárosinkasszókarácsony gergelykiss ambrus
Belföld

„Még matekozunk rajta, hogy mi a helyes és védhető” – Kiss Ambrust kérdeztük az azonnali jogvédelemről és a fővárosi csődhelyzetről

Szajki Bálint / 24.hu
admin Papp Atilla
2025. 09. 10. 05:56
Szajki Bálint / 24.hu
A Magyar Államkincstár május után ismét milliárdokat emelt le a főváros számlájáról. Kiss Ambrussal, a főpolgármesteri hivatal főigazgatójával néztük át, mit jelent mindez a főváros gazdálkodására nézve. Elmondta, hogy az év hátralevő részére is kérni fogják az azonnali jogvédelmet a bíróságtól, hogy ne kelljen kifizetniük a szolidaritási hozzájárulás időarányos részét. Ugyanakkor tartós megoldást csak a kormánnyal való kiegyezés hozna, ám a tárgyalások befagytak, arról pedig nem tudnak, hogy a főváros pénzügyeit vizsgáló kormányzati átvilágítás mikor zárul le.

Az ősz beköszöntével egy újabb ütközettel folytatódott a főváros és a kormány pénzügyi háborúja: a Magyar Államkincstár május után ismét milliárdokat emelt le a főváros számlájáról.

Ezúttal 4,5 milliárd forintot inkasszált a sokat vitatott szolidaritási hozzájárulás címén, ami miatt évek óta perben állnak a felek.

Az államkasszába kerülő szolidaritási pénzeket a kabinet elvileg a kevésbé tehetős önkormányzatok segítésére gyűjti be a módosabbaktól, ám a főváros szerint az elvonás mértéke olyan szintre emelkedett, hogy az már Budapest működőképességét fenyegeti.

Ezért a városházán tavaly év végén úgy döntöttek, hogy a rájuk rótt összeg nagyobb részét nem fizetik be: az ez évi fővárosi költségvetésbe tudatosan egy 51 milliárd forintos lyukat terveztek, amit a frakciók döntő többsége támogatott. Indoklásuk szerint efölött az állam nettó finanszírozója lenne a fővárosi önkormányzat, amely ha akarna sem tudna kiperkálni ennyi pénzt, mert nincs neki.

A nyár elején forróvá vált helyzetet végül a bíróság hűtötte le, amikor – a felek között zajló pereskedés miatt – azonnali jogvédelmet adott a fővárosnak. Így Budapest augusztus végéig védve volt az inkasszóktól, de az év fennmaradó részére ez a védelem már nem érvényes.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

