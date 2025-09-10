„Még matekozunk rajta, hogy mi a helyes és védhető” – Kiss Ambrust kérdeztük az azonnali jogvédelemről és a fővárosi csődhelyzetről

Az ősz beköszöntével egy újabb ütközettel folytatódott a főváros és a kormány pénzügyi háborúja: a Magyar Államkincstár május után ismét milliárdokat emelt le a főváros számlájáról.

Ezúttal 4,5 milliárd forintot inkasszált a sokat vitatott szolidaritási hozzájárulás címén, ami miatt évek óta perben állnak a felek.

Az államkasszába kerülő szolidaritási pénzeket a kabinet elvileg a kevésbé tehetős önkormányzatok segítésére gyűjti be a módosabbaktól, ám a főváros szerint az elvonás mértéke olyan szintre emelkedett, hogy az már Budapest működőképességét fenyegeti.

Ezért a városházán tavaly év végén úgy döntöttek, hogy a rájuk rótt összeg nagyobb részét nem fizetik be: az ez évi fővárosi költségvetésbe tudatosan egy 51 milliárd forintos lyukat terveztek, amit a frakciók döntő többsége támogatott. Indoklásuk szerint efölött az állam nettó finanszírozója lenne a fővárosi önkormányzat, amely ha akarna sem tudna kiperkálni ennyi pénzt, mert nincs neki.

A nyár elején forróvá vált helyzetet végül a bíróság hűtötte le, amikor – a felek között zajló pereskedés miatt – azonnali jogvédelmet adott a fővárosnak. Így Budapest augusztus végéig védve volt az inkasszóktól, de az év fennmaradó részére ez a védelem már nem érvényes.