Feljelentették a gyermekvédelmi szakembert, aki magas rangú pedofil politikusokról beszélt egy interjúban

Szajki Bálint / 24.hu
A budapesti Szőlő utcai javítóintézet
2025. 09. 09. 21:55
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) feljelentést tett a gyermekvédelmi rendszerről tett állítólagos hazug kijelentések miatt azt követően, hogy  a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) korábbi igazgatója interjút adott a Válasz Online-nak.

Kuslits Gábor, aki jelenleg egy budapesti intézményben dolgozik, többek között arról beszélt, hogy a Szőlő utcai javítóintézet állami gondozottakat futtató igazgatóját, J. Pétert két nagyon magas rangú politikus védhette eddig, „az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat”. Azt is állította, hogy a Szőlő utcai igazgatói irodában „konkrétan orgiák voltak, és volt egy bérelt ház is, nem messze a Szőlő utcai gyermekotthontól, ahol szintén orgiákat rendeztek”.

Az SZGYF a közleményben határozottan visszautasította Kuslits állításait, „és a közöltek miatt rágalmazás, valamint a gyermekvédelmi jelzési kötelezettség elmulasztása miatt feljelentést tett a Budapesti Rendőr-főkapitányságon”.

Megjegyezték azt is, hogy

Ha a Főigazgatóság volt dolgozójának valóban tudomása volt bűncselekmény elkövetéséről, akkor gyermekvédelmi szakemberként, különösen vezetőként, törvényi kötelessége lett volna azt jelezni a Főigazgatóság és a hatóságok irányába.

Állításuk szerint Kuslits ezt elmulasztotta, és azt a gyermekvédelmi rendszert vádolja, amelynek vezetője is volt, valamint az akkor eltussolt ügyekkel kapcsolatban tesznek folyamatosan feljelentéseket még most is.

