Takács Péter osztrák mentőkkel kapcsolatos szavai nagy felháborodást keltettek Burgenlandban

Tárgyilag téves, a mentőszervezeteink munkatársaival szemben tiszteletlen, és végső soron méltatlan a partnerségi együttműködéshez!

Így válaszolt a magyar egészségügyi államtitkár szavaira Orbán Viktornak címzett nyílt levelében Hans Peter Doskozil, az osztrák Burgenland tartomány vezetője – vette észre a Telex a Krone Zeitung cikkét.

Takács Péter a minap a Harcosok órájában azt állította, hogy „amikor egy osztrák mentős beszáll egy magyar mentőautóba, azt hiszi, hogy mobil intenzív osztályon jár”, valamint hogy a digitális követés és az online vezérlés is elérhetővé vált, szemben a mágnestáblás nyomon követéssel, amit Ausztriában még ma is alkalmaznak.

Takács ezt azzal összefüggésben mondta, hogy ahhoz, hogy a határ mentén össze tudják hangolni a mentést, a burgenlandi mentők színvonalát uniós források bevonásával a magyar szintre kell emelni.

A burgenlandi tartományfőnök az államtitkár szavaira reagálva kijelentette, hogy a határokon átnyúló együttműködéshez tiszteletre, és nem valótlan állítások szajkózására van szükség.

A burgenlandi mentőszolgálat a legmagasabb szakmai elismerést élvezi, és magas színvonalú szakmai tudással és megbízhatósággal működik – regionális szinten is. Ezért elutasítjuk, ha kívülről kísérlet történik e rendszer nyilvános lejáratására

jelentette ki Doskozil, aki a magyar miniszterelnökhöz írt nyílt levelében nyilvános helyreigazítást követelt és azt várja a magyar kormány tagjaitól, hogy a jövőben tartózkodjanak az efféle kijelentésektől. Hozzátette ugyanakkor, hogy bármikor nyitottak az együttműködésre.