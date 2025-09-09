Hatan haltak meg az izraeli légicsapásban Dohában, a célpont nincs közöttük

Hat áldozata van Izrael katari légicsapásának. Köztük van a katari biztonsági erők egyik tagja, Halil al-Hajja, a Hamász gázai vezetőjének fia és az irodájának három tagja is. Al-Hajját viszont nem tudta megölni az izraeli hadsereg. Al-Hajja a Hamász egyik legfontosabb vezetője, aki a fegyverszüneti támadásokat is vezette Izraellel. Az izraeli haderő most először bombázta Dohát, Katar fővárosát.

A Hamász azt közölte, hogy szerintük Izrael kudarcot vallott, és az Egyesült Államokat is felelősnek nevezték meg a támadásért. A hírek szerint az amerikaiak előre tudtak a támadásról, ami sok kérdést fog még felvetni, ugyanis Katar az Egyesült Államok egyik legszorosabb szövetségese a térségben, tízezer amerikai katona állomásozik itt.

Az Egyesült Államok közben azt is közölte, hogy több Katar elleni támadás nem lesz Izraelből. Erről Donald Trump személyesen beszélt az emirrel.