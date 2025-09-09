reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 09. 09. 07:07
2025. szeptember 9., kedd

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Karcag és Püspökladány között biztosítóberendezési hiba lassítja a közlekedést, az érintett szakaszon közlekedő vonatok hosszabb menetidővel közlekednek a Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonalon.

BKK

  • H5-ös HÉV Szentendre és Pomáz között 22.45-től üzemzárásig nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.

 

Mai időjárás:

  • Délelőtt északkeleten záporos, zivataros időre lehet számítani.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között várható.
  • Késő este 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Ádám

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 392,96
  • USD 334,95
  • CHF 420,84
  • GBP 452,62

 

