Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. szeptember 9., kedd
Friss hírek
- Magyar, román és cseh titkosszolgálati akcióval fogtak el egy moldáv kémet Budapesten.
- „Ön most nem mond igazat, elnök úr!” – harminc percig tombolt a szájkarate Magyar Péter és az M1 riportere közt.
- Emberölés előkészülete miatt feljelentették Krúbit, aki Orbán felakasztásáról beszélt.
- Alaptörvényt sértene, ha Orbánék fideszes mozgósításra használnák az állami milliárdokból finanszírozott konzultációt.
- Betiltotta a rendőrség a Pécsi Pride-ot, mégis megtartják a szervezők az eseményt október 4-én.
- Folyami polgárnaszád elnevezéssel országjárásba kezd a CÖF-CÖKA.
- Ipari mennyiségű lesifotóval, bosszúpornóval szórakoztatta egymást több ezer magyar férfi egy internetes csoportban.
- Epstein-ügy: Nyilvánosságra hozták a Donald Trump aláírásával ellátott születésnapi üdvözlőlapot.
- Csúnyán elbukta a bizalmi szavazást a Bayrou-kormány Franciaországban. François Bayrou miniszterelnök kedden benyújtja lemondását.
- „Ronaldo olyan, mint egy fiatal játékos, aki először játszik a válogatottban” – a portugálok edzője szerint kihívás lesz pályára lépni Budapesten.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Karcag és Püspökladány között biztosítóberendezési hiba lassítja a közlekedést, az érintett szakaszon közlekedő vonatok hosszabb menetidővel közlekednek a Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonalon.
BKK
- A H5-ös HÉV Szentendre és Pomáz között 22.45-től üzemzárásig nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.
Mai időjárás:
- Délelőtt északkeleten záporos, zivataros időre lehet számítani.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között várható.
- Késő este 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.
Névnap:
- Ádám
Deviza középárfolyam:
- EUR 392,96
- USD 334,95
- CHF 420,84
- GBP 452,62
