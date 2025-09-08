Alaptörvényt sértene, ha Orbánék fideszes mozgósításra használnák az állami milliárdokból finanszírozott konzultációt

A kormány a Tisza Párt állítólagosan kiszivárgott adótervéről konzultálna, csakhogy Magyar Péter szerint hazugság, amit állítanak a terveikről.

Az RTL Híradó által megkérdezett politikai elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy alaptörvényt sérthet, ha egy párt érdekében közpénzből finanszíroznak egy ilyen konzultációt.

Mozgósítás: indítani fogunk hamarosan nemzeti konzultációt a kiszivárgott adóemelési tervekről is. Ez a mozgósításnak egy része. Mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek

– mondta Orbán Viktor Kötcsén a közel jövőre vonatkozó kampányterveiről.

A Híradó által megkérdezett politikai szakértő szerint ez egyértelműen állami pénzből finanszírozott Fidesz-mozgósítás lenne.

Ez átlépése minden olyan normának, amit a Fidesz a saját alaptörvényébe írt bele, hogy állam és párt szét van választva, hogy nem lehet egyetlen pártnak sem olyan hatásköre, amivel elfoglalja a magyar államot, és nem tekinthet úgy rá, mint a saját erőforrására

– mondta Ruff Bálint politológus.

László Robert, a Political Capital szakértője arról beszélt, hogy az évente rendszeresen indított nemzeti konzultációk valódi célja az, hogy bővítsék és frissítsék a választói adatbázisokat, hogy „a kirakatba mi kerül, az egy másik kérdés”. A HVG korábbi gyűjtése szerint elmúlt éveken több mint 76 milliárd forintot költöttek az egymás után sorjázó konzultációkra, illetve azok reklámozására.