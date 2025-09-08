orbán viktornemzeti konzultációmagyar péteralaptörvény
Belföld

Alaptörvényt sértene, ha Orbánék fideszes mozgósításra használnák az állami milliárdokból finanszírozott konzultációt

MTI
admin Spirk József
2025. 09. 08. 21:36
MTI

A kormány a Tisza Párt állítólagosan kiszivárgott adótervéről konzultálna, csakhogy Magyar Péter szerint hazugság, amit állítanak a terveikről.

Az RTL Híradó által megkérdezett politikai elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy alaptörvényt sérthet, ha egy párt érdekében közpénzből finanszíroznak egy ilyen konzultációt.

Mozgósítás: indítani fogunk hamarosan nemzeti konzultációt a kiszivárgott adóemelési tervekről is. Ez a mozgósításnak egy része. Mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek

– mondta Orbán Viktor Kötcsén a közel jövőre vonatkozó kampányterveiről.

A Híradó által megkérdezett politikai szakértő szerint ez egyértelműen állami pénzből finanszírozott Fidesz-mozgósítás lenne.

Ez átlépése minden olyan normának, amit a Fidesz a saját alaptörvényébe írt bele, hogy állam és párt szét van választva, hogy nem lehet egyetlen pártnak sem olyan hatásköre, amivel elfoglalja a magyar államot, és nem tekinthet úgy rá, mint a saját erőforrására

– mondta Ruff Bálint politológus.

László Robert, a Political Capital szakértője arról beszélt, hogy az évente rendszeresen indított nemzeti konzultációk valódi célja az, hogy bővítsék és frissítsék a választói adatbázisokat, hogy „a kirakatba mi kerül, az egy másik kérdés”. A HVG korábbi gyűjtése szerint elmúlt éveken több mint 76 milliárd forintot költöttek az egymás után sorjázó konzultációkra, illetve azok reklámozására.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Török Gábor: Vannak arra utaló jelek, hogy bizalmi válság van a királyi udvarban
A közmédia állítja: halálosan megfenyegették az M1 riporterét a Tisza szimpatizánsai
Dietz Gusztáv Laky Zsuzsi Sztárbox-vereségéről: Engem viselt meg jobban, és elsősorban magamra haragszom
Bayer Zsolt „púposkodós” kritikája ellenére Fábry Sándor idén is ellátogatott Kötcsére
„Két nagyon magas rangú politikust emlegetnek. Az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat” – igazgatói szobában rendezett orgiákról beszél a gyermekvédelmi szakember
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik