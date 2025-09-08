Betiltotta a rendőrség a Pécsi Pride-ot, mégis megtartják a szervezők az eseményt

A szervezők közleménye következik, amelyet a 24.hu-nak küldtek hétfő este:

Pécsett, 2025. október 4-én ötödik alkalommal rendezik “meg a Pécs Pride-ot a Freedom of My Identity Emberi Jogi Fesztivál záróeseményeként – annak ellenére, hogy a rendőrség szeptember 5-én határozatban tiltotta meg a felvonulást. Határozottan kiállunk amellett, hogy az emberi jogok, köztük a gyülekezési szabadság gyakorlása nem korlátozható önkényesen.

A tiltás nem ért bennünket váratlanul. A budapesti előzményekből kiindulva számítottunk arra, hogy a pécsi hatóság hasonló döntést fog hozni. Ennek tudatában tudatosan készültünk fel a lehetséges jogi következményekre és a szükséges válaszlépésekre, hogy minden körülmények között megvédjük jogainkat.

Fontos hangsúlyozni, hogy a határozat még nem jogerős, a döntés ellen a Kúriához fordultunk.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), a Magyar Helsinki Bizottság, az Amnesty International Magyarország és a Háttér Társaság jogi támogatásával megtámadtuk a tiltó határozatot, és akár a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságáig is elvisszük az ügyet.

A Pécs Pride-ot megtartjuk. Nem kívánunk politikai pártokra vagy önkormányzati támogatásra támaszkodni – a rendezvény mögötti mozgalom civil, közösségi és független. Meggyőződésünk, hogy egy ilyen esemény nem függhet politikai szereplők akaratától. A közösség érdekei és a jogállamiság elve vezérelnek bennünket.

Fontosnak tartjuk, hogy minden érdeklődő tájékozottan és tudatosan vehessen részt a rendezvényen. Jogvédő szervezetek támogatásával a Pride előtt online tájékoztató anyagokat – úgynevezett „kisokosokat” – teszünk közzé, amelyek közérthetően ismertetik a gyülekezési joghoz kapcsolódó tudnivalókat, a jogi kockázatokat és a szükséges teendőket.

Ha jogerős tiltás születik, a részvétel kockázatos lehet, ezért kiemelten fontos a résztvevők jogtudatossága és informáltsága. Ennek ellenére mégis arra biztatjuk a queer közösséget és a szövetségeseiket, hogy vegyenek részt az eseményen és álljunk ki közösen a mindenkit megillető demokratikus jogokért és értékekért.

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a rendezvény békésen és biztonságosan valósuljon meg, és továbbra is partnerként tekintünk a helyi szervekre, hiszen közös érdekünk, hogy a résztvevők jogai és biztonsága maradéktalanul érvényesüljenek. A jelenlegi politikai légkörben különösen fontosnak tartjuk, hogy a rendőrség a jogszabályoknak megfelelően biztosítsa a békés gyülekezés feltételeit. Elvárjuk, hogy egyértelműen megkülönböztessék a békés demonstrálókat a rendbontó, szélsőséges elemektől, és minden esetben arányosan, jogszerűen és a résztvevők biztonságát szem előtt tartva járjanak el az esetleges provokációkkal szemben.

A rendőrség jelezte együttműködési szándékát. Ezt pozitív jelzésként értékeljük, és bízunk abban, hogy ez a gyakorlatban is a résztvevők védelmét fogja szolgálni.

Az idei Pécs Pride nemzetközi érdeklődést is kiváltott. Az Európai Parlament több képviselője, valamint külföldi emberi jogi szervezetek és Pride-szervezők is jelezték részvételi szándékukat. Kapcsolatban állunk több európai nagykövetséggel és diplomatával is, akik támogatásukról és szolidaritásukról biztosították a pécsi közösséget.”

Az idei budapesti Pride sem kapott rendőrségi engedélyt, mégis megtartották, és lett minden idők talán legnagyobb magyarországi demonstrációja.