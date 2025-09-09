Epstein-ügy: Nyilvánosságra hozták a Donald Trump aláírásával ellátott születésnapi üdvözlőlapot

Jeffrey Epstein örököseinek ügyvédei átadták az amerikai kongresszusnak a szexuális bűnözőként korábban már elítélt néhai üzletember ötvenedik születésnapjára összeállított album másolatát, amelyben szerepel a Donald Trump elnök aláírásával ellátott, sokat emlegetett üdvözlőlap is – írta meg a The Wall Street Journal. A lap még júliusban számolt be az albumról és a Trump nevével ellátott üdvözlőlapról, amely egy meztelen nő körvonalaival keretezett, gépelt szöveget tartalmaz. A levél szövege így zárult: „Boldog születésnapot – és legyen minden nap egy újabb csodálatos titok”. Az aláírás egy görbe „Donald” a derék alatt, amely a női szeméremszőrzetet utánozza. Íme az üdvözlőlap:

Donald Trump tagadja, hogy ő írta volna a levelet, illetve rajzolta volna a képet, és „kamu dolognak” nevezte. Az elnök pert is indított a WSJ riporterei, és a lapot kiadó Dow Jones, valamint a News Corp anyavállalat és vezetői ellen rágalmazás miatt, és azt állította, hogy a levél „nem létezik”. A Dow Jones szóvivője közölte:

Teljes mértékben bízunk tudósításaink szigorúságában és pontosságában.

Szeptember 3-án Trump politikailag motivált átverésnek nevezte az Epstein-ügy további részleteinek nyilvánosságra hozatalára irányuló törekevéseket, miközben a néhai elítélt szexuális bűnöző több áldozata a Capitol Hillre látogatott, hogy elmondja a szexuális visszaélésekről szóló történeteit, és arra kérték az elnököt és a kongresszust, hogy adjanak ki további iratokat. Trump szövetségesei már régóta kérik az Epsteinnel kapcsolatos anyagok kiadását, de az igazságügyi minisztérium júliusban közölte, hogy nincs ügyféllista azokról az emberekről, akik részt vettek Epstein fiatal lányokkal folytatott kereskedelmében, és újabb aktákat nem adnának ki. Ez a döntés felháborodást váltott ki Trump néhány prominens támogatója körében, és a kongresszusban újabb kísérleteket tettek az iratok bekérésére.

Jeffrey Epstein 2019-ben – a hivatalos verzió szerint – öngyilkos lett New York-i börtönében.