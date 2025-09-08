Böcskei Balázs: Két politikai vízió, politikusi karakter és két időfogalom versenyzését is láttuk Kötcsén

Kötcsén a fideszes elit hagyományos találkozójával egy időben a Tisza Párt is tartott egy saját rendezvényt, így vasárnap nem csak Orbán Viktor, hanem Magyar Péter is megtartotta az őszi politikai szezont megnyitó beszédét.
Mikecz Dániel politológus szerint Magyar Péter a saját, az emberek között az országot járó, megközelíthető vezetőről szóló történetét erősítette szimbolikusan azzal, hogy Balatonőszödről gyalog érkezett támogatóival Kötcsére, párhuzamot vonva a Gyurcsány- és az Orbán-rendszer között. Mikecz így fogalmazott:
Ezzel a szereppel megjelenésben is egymással szembe helyezte a Tiszát a kordonok közé zárt, luxizós NER-elittel.
A Tisza Párt két szakpolitikusával emellett felmutatták, hogy vannak más tiszások is Magyar mögött, ismét – legalább időlegesen – lehalkítva azokat a hangokat, hogy a Tisza egy egyszemélyes mutatvány. Másrészt ha teret kapnak a nyilvánosságban – tekintettel Tarr Zoltán és Dálnoki István etyeki fórumára, amely után a Fidesz frontális támadást indított a párt ellen, mondván, adót akarnak emelni –, szakemberként nagyobb eséllyel tudnak úgy beszélni a saját szakterületükről, hogy az kevésbé lesz támadható a Fidesz által.
A politológus szerint ezzel együtt a Tisza kampányának fő vonulata továbbra is Magyar Péter országjárása, vagy az ahhoz hasonló, közvetlen, helyi szintű kampányolása lesz, a Tisza Szigetek által végzett, koordinált, helyi mozgósítás mellett, amivel demonstrálják a párt mögött álló társadalmi támogatottságot.
Böcskei Balázs, az IDEA Intézet stratégiai igazgatója a 24.hu-nak az mondta, hogy mind a két politikustól győzelmi beszédet, pontosabban győzelmet konstruáló beszédet hallottunk: elmondták a saját igazságukat, és hogy szerintük az miért megalapozott. Ebben az értelemben a várakozásoknak megfeleltek.
Szerinte nem csak két győzelemkonstruáló beszéd versenyzett egymással, hanem két politikai vízió, politikusi karakter és két időfogalom versenyzését is láttuk. Böcskei Balázs szerint Orbán Viktornál
