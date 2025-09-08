„Ön most nem mond igazat, elnök úr!” – harminc percig tombolt a szájkarate Magyar Péter és az M1 riportere közt

A közmédia riportere – noha tegnap állítólag halálosan megfenyegették a Tisza szimpatizánsai – ismét Magyar Pétert próbálta szóra bírni, ezúttal a vecsési fórumon. Közel 30 percig feleseltek egymással, ami azzal kezdődött, hogy Császár Attila kérdezni próbált a fórumra érkező Magyar Pétertől. Erre a Tisza Párt elnöke azt mondta a színpadról: „legyen szíves átadni a propaganda vezetőinek, hogy kérjük vissza a gyémánt fél krajcárt.”
Ezután a kötcsei rendezvényről kezdtek vitatkozni a Tisza Párt élő közvetítésében. Magyar azt is kérdezte Császártól, hogy rendben van-e hogy ennyire elzárták a Fideszt a helyiektől.
Innen leiratba közöljük a beszélgetést:
Császár: …szerettem volna bemenni az Ön rendezvényére…
Magyar: Hogyan próbált meg bemenni? Bárki bemehetett, egy méterre előttem ott álltak az emberek.
Császár: Tényleg? Hát bennünket kitiltottak.
Magyar: Nem, uram.
Császár: Bennünket elvtársaztak!
Magyar: Uram, uram! Ez egy aljas hazugság
(…)
Császár: Mi szerettünk volna bemenni.
Magyar: Szerkesztő úr (…) Ott a felvétel!
Császár: Hadd válaszoljak a kérdésre!
Magyar: Ott állt pár méterre tőlem.
Császár: Hadd válaszoljak a kérdésére. Nem engedtek be bennünket a Tisza rendezvényére.
Magyar: Az egy nyitott rendezvény volt, mint ez a tér!
Császár: Tudja, hogy hol voltunk? A kordonon kívül.
Magyar: Nem volt kordon szerkesztő úr.
Császár: De volt.
Magyar: Elbontattuk.
Császár: Elnök úr!
Magyar: Miért hazudik a vecsésieknek?
Császár: Én hazudok?
Magyar: Ott voltak az emberek, nem voltak kordonok.
Császár: Elnök úr, Ön nem mond most igazat.
És így tovább.
Ezután még negyed órát ment a párbeszéd Magyar és Császár között, igaz, utóbbi mikrofonja már ki lett kapcsolva. Az eset itt megtekinthető.