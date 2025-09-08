„Ön most nem mond igazat, elnök úr!” – harminc percig tombolt a szájkarate Magyar Péter és az M1 riportere közt

A közmédia riportere – noha tegnap állítólag halálosan megfenyegették a Tisza szimpatizánsai – ismét Magyar Pétert próbálta szóra bírni, ezúttal a vecsési fórumon. Közel 30 percig feleseltek egymással, ami azzal kezdődött, hogy Császár Attila kérdezni próbált a fórumra érkező Magyar Pétertől. Erre a Tisza Párt elnöke azt mondta a színpadról: „legyen szíves átadni a propaganda vezetőinek, hogy kérjük vissza a gyémánt fél krajcárt.”

Ezután a kötcsei rendezvényről kezdtek vitatkozni a Tisza Párt élő közvetítésében. Magyar azt is kérdezte Császártól, hogy rendben van-e hogy ennyire elzárták a Fideszt a helyiektől.

Innen leiratba közöljük a beszélgetést:

Császár: …szerettem volna bemenni az Ön rendezvényére…

Magyar: Hogyan próbált meg bemenni? Bárki bemehetett, egy méterre előttem ott álltak az emberek.

Császár: Tényleg? Hát bennünket kitiltottak.

Magyar: Nem, uram.

Császár: Bennünket elvtársaztak!

Magyar: Uram, uram! Ez egy aljas hazugság

(…)

Császár: Mi szerettünk volna bemenni.

Magyar: Szerkesztő úr (…) Ott a felvétel!

Császár: Hadd válaszoljak a kérdésre!

Magyar: Ott állt pár méterre tőlem.

Császár: Hadd válaszoljak a kérdésére. Nem engedtek be bennünket a Tisza rendezvényére.

Magyar: Az egy nyitott rendezvény volt, mint ez a tér!

Császár: Tudja, hogy hol voltunk? A kordonon kívül.

Magyar: Nem volt kordon szerkesztő úr.

Császár: De volt.

Magyar: Elbontattuk.

Császár: Elnök úr!

Magyar: Miért hazudik a vecsésieknek?

Császár: Én hazudok?

Magyar: Ott voltak az emberek, nem voltak kordonok.

Császár: Elnök úr, Ön nem mond most igazat.

És így tovább.

Ezután még negyed órát ment a párbeszéd Magyar és Császár között, igaz, utóbbi mikrofonja már ki lett kapcsolva. Az eset itt megtekinthető.