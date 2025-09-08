Magyar, román és cseh titkosszolgálati akcióval fogtak el egy moldáv kémet Budapesten

A román, cseh és magyar hatóságok az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Ügynökségével (Eurojust) együttműködve elfogtak egy személyt, akit hazaárulással gyanúsítanak – írja a Telex. Az Eurojust közleményben arról számolt be, hogy a gyanúsított tavaly és idén két találkozót tartott Budapesten a Belarusz Állambiztonsági Bizottság hírszerző tisztjeivel és ezek a találkozók Románia nemzetbiztonságát veszélyeztették.

A szervezet szerint bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, hogy az illető jogosulatlanul adott át államtitkokat a Belarusz titkosszolgálat tisztjeinek 2024-től kezdődően. A férfi korábban vezetői tisztséget töltött be a Moldovai Köztársaság Információs és Biztonsági Szolgálatánál.

A budapesti találkozók célja a közlemény szerint az volt, hogy a gyanúsított információkat adjon át pénzért cserébe, valamint további utasításokat kapjon.

A Telex információi szerint a gyanúsított a román állampolgársággal is rendelkező Alexandru Balan, aki Moldávia hírszerző szolgálatának korábban a második embere volt. A férfit hétfőn fogták el Romániában.

Balan 2000-ben került a moldovai hírszerzés kötelékébe, a Moldovai Információs és Biztonsági Szolgálathoz (SIS) 2016 és 2019 között ő volt a szervezet főigazgató-helyettese és ő igazgatta a SIS kémelhárítását.

Miután leváltották, Kijevbe került összekötő tisztnek, majd amikor 2021-ben lejárt a megbízása és visszahívták Moldovába, ő megtagadta a visszatérést. Maradt az országban, majd amikor hazatért, ittasan balesetet okozott, ami miatt kirúgták. Azóta biztonságpolitikai szakértőként dolgozott és gyakran bírálta a SIS-t.