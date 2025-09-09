Ipari mennyiségű lesifotóval, bosszúpornóval szórakoztatta egymást több ezer magyar férfi egy internetes csoportban

Az ilyen képeket sosem értettem amúgy, mert szar sem látszik rajta, plusz a nő sem néz ki jól

– írta az egyik felhasználó, aki nem volt megelégedve egy lesifotóval, amit a csoportba töltöttek fel.

„Valaki barátnőről csere? Olyanok írjanak, akik a barátnőjük arcát is vállalják” – ezt pedig egy másik felhasználó jegyezte, aki mások párjáról nézegetett volna intim tartalmakat a saját párjáról készült képekért cserébe.

„Nekem sem tetszik minden, ami ide fel van töltve, de tisztelem a másikat annyira, hogy, aki ide feltölti a párja/volt párja képeit, annak nem írok ilyeneket, mert ezzel a mentalitással az sem fogja feltölteni a képeit, akinek jó csaj a nője” – ez a felhasználó pedig azt elégelte meg, hogy egyes tagok nincsenek megelégedve azoknak a nőknek a kinézetével, akikről fotókat töltenek fel.

Miről beszélünk egy olyan oldalon, ahol az exednek a képeit teszed ki a tudta nélkül? Erkölcs? Hagyjad már

– szólt hozzá valaki a csoportban zajló etikai vitához.

És most idézzük fel egy olyan nőnek a gondolatait, aki a csoport áldozatává vált:

Félek megnyitni az üzeneteimet, mert tudom, mi fog fogadni. És félek felnézni a telefonból a villamoson, mert a gondolatától is rettegek, hogy ott van valaki, aki látta ezeket a képeket és felismer.

Ez utóbbi persze nem abból a leginkább a Discordon és a Telegramon szerveződött internetes közösségből származik, amelynek a tagjai – több ezer magyar férfi – ipari mennyiségben nézegettek és cserélgettek egymás között magyar nőkről készült meztelen vagy utcán lőtt lesifotókat. A képeket