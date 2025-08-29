Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

Kapcsolódó

Van esélye a hatvanpusztai zebráknak bekerülni a történelemkönyvekbe? És a mocskos fideszt skandáló fiataloknak? Miben hozott újat a nyár, és miért lesz sorsfordító a ’26-os választás? Tényleg nem lehet majd ugyanúgy kommentálni a politikát, akárki is győz áprilisban? – ezeket a kérdéseket is körbejártuk a hamarosan új részekkel jelentkező Vétó két műsorvezetőjével, Ruff Bálinttal és Vida Kamillával, akik a 24.hu-nak mondták el először, miért hagyják abba a műsort a most induló évad után.