Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. augusztus 29., péntek
Friss hírek
- Az ukrán külügy berendelte a magyar nagykövetet. Szijjártó csütörtökön tiltotta ki Magyarországról és Schengenből a magyar származású Robert Brovdi ukrán parancsnokot.
- Az OTP kijevi székháza és több bankfiókja is károkat szenvedett az orosz légitámadásban. Bár Szijjártó Péter több külügyminiszterrel is vitába szállt, a magyar érdekeltséget ért kár miatt nem szólalt meg estig.
- Orbán Ráhel és Tiborcz István elhagyta Európát Magyar Péter szerint, a BDPST Zrt. nem cáfolta a hírt.
- Kucsera Gábor a drogellenes DPK-ról: Ha meg tudok menteni akár csak egyetlen fiatalt is, akkor már megérte.
- Rózsa András: Szeretném kicsit kongatni a vészharangokat. A Momentumban nagyon erős vitát okozott, hogy visszalépésükkel támogatják a kormányváltásra esélyes Tiszát.
- Von der Leyen beszélt Zelenszkijjel és Trumppal, érkeznek az új szankciók Oroszország ellen.
- Önkormányzati vezetői tisztséget töltött be korábban az a férfi, aki bepoloskázhatta a balatonalmádi polgármesteri hivatalt.
- Elvesztheti az adószámát az a vállalkozás, amelyik a harmadik felszólításra sem nyújtja be a beszámolóját.
- Még a brit elitklubok közül is kiemelkedik a Rákay Philip által is látogatott Royal Automobile Club.
- Lemaradt a Konferencia Liga-főtábláról a Győr. A francia Mbuyi volt az osztrákok nyerőembere a visszavágón.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Augusztus 30-án és 31-én változik a Gemenc InterRégiók és az S440-es vonatok közlekedése. Részletek.
BKK
- A 105-ös, a 210-es és a 210B autóbusz, valamint a 979-es éjszakai járat rendezvény miatt augusztus 31-ig terelve közlekedik, nem érinti a Kodály körönd M, a Bajza utca M és a Hősök tere M megállót.
Mai időjárás:
- Délutántól nyugat felől megnövekszik a felhőzet, magasabb a csapadék kialakulási esélye is.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között várható.
- Késő estére 18 és 28 fok közé hűl le a levegő.
Névnap:
- Beatrix
- Erna
Deviza középárfolyam:
- EUR 397,27
- USD 341,24
- CHF 425,91
- GBP 460,61
