Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 08. 29. 06:59
2025. augusztus 29., péntek

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Augusztus 30-án és 31-én változik a Gemenc InterRégiók és az S440-es vonatok közlekedése. Részletek.

BKK

  • 105-ös, a 210-es és a 210B autóbusz, valamint a 979-es éjszakai járat rendezvény miatt augusztus 31-ig terelve közlekedik, nem érinti a Kodály körönd M, a Bajza utca M és a Hősök tere M megállót.

 

Mai időjárás:

  • Délutántól nyugat felől megnövekszik a felhőzet, magasabb a csapadék kialakulási esélye is.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között várható.
  • Késő estére 18 és 28 fok közé hűl le a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Beatrix
  • Erna

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 397,27
  • USD 341,24
  • CHF 425,91
  • GBP 460,61

 

+1

Veszélyes időszak vár a Tiszára, Orbán imidzsét viszont a valóság törheti ketté – interjú Ruff Bálinttal és Vida Kamillával
Van esélye a hatvanpusztai zebráknak bekerülni a történelemkönyvekbe? És a mocskos fideszt skandáló fiataloknak? Miben hozott újat a nyár, és miért lesz sorsfordító a ’26-os választás? Tényleg nem lehet majd ugyanúgy kommentálni a politikát, akárki is győz áprilisban? – ezeket a kérdéseket is körbejártuk a hamarosan új részekkel jelentkező Vétó két műsorvezetőjével, Ruff Bálinttal és Vida Kamillával, akik a 24.hu-nak mondták el először, miért hagyják abba a műsort a most induló évad után.

Rózsa András: Szeretném kicsit kongatni a vészharangokat
Szijjártó Péter válasza az ukránoknak: „Ez nem a mi háborúnk, nem vagyunk felelősek érte, ne provokáljatok”
Zelenszkij magyarul is reagált, felháborítónak nevezte Robert „Magyar" Brovdi kitiltását az országból
Meghalt egy idős nő a balatonkenesei strandon
Veszélyes időszak vár a Tiszára, Orbán imidzsét viszont a valóság törheti ketté – interjú Ruff Bálinttal és Vida Kamillával
