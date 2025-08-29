rózsa andrásválasztásválasztás 2026momentum
Rózsa András: Szeretném kicsit kongatni a vészharangokat

Varga Jennifer / 24.hu
admin Vaskor Máté
2025. 08. 29. 06:37
Varga Jennifer / 24.hu

A Momentumban nagyon erős vitát okozott, hogy visszalépésükkel támogatják a kormányváltásra esélyes Tiszát, mondta a Népszavának adott interjújában Rózsa András, a Momentum elnöki posztjának várományosa.

A zuglói polgármester szerint tudomásul kell venni, hogy a Momentum kisebb párt lesz, és visszatérnek a mozgalmi alapokhoz. Viszont szerinte letisztult, érett, liberális alapokon működő progresszív zöld pártként nem csak, hogy van jövőjük 2026 után, nagyon nagy felelősség is az értékeik képviselete.

Arra a kérdésre, hogy kizárják-e Fekete-Győr András a pártból, amiért nyílt Facebook-posztban szorgalmazta a visszalépést, Rózsa úgy felelt, fegyelmi eljárás indult ellene, ezt viszont egy párttag kezdeményezte, ami jogilag csak figyelmeztetéssel zárulhat. Neki sem áll szándékában kizárni őt. Mint mondta:

András hibázott, de szerintem nem akkorát, ami ezt indokolná. A párttagság felé viszont van elszámolni valója, amit jeleztem is neki.

Rózsa úgy látja, több olyan ellenzéki párt is van a 2022-es összefogásból, amely lehet, hogy csak februárban jelenti majd be, hogy „megkegyelmeznek”, de valójában a kapacitásuk sincs meg hozzá, hogy el tudjanak indulni. A Momentum azért nem várt ki eddig, mert „ha abba az irányba visszük a pártot, hogy indulunk, gyűjtjük a szavazatokat, a támogatókat és a pénzt, sőt még a jelölteket is felépítjük, akkor elkerülhetetlenül konfrontálódunk a Tiszával. Úgy kellett volna működnünk jövő februárig, hogy folyamatosan támadjuk és kritizáljuk az egyetlen kormányváltásra esélyes pártot.”

A kormányváltást szerinte sok módon tudják támogatni, de arra nem lát esélyt, hogy Magyar Péter felajánlja a tiszás indulást pár momentumosnak. Azt viszont reméli, hogy valamilyen formában igenis lesz megállapodás Hadházy Ákos és a Tisza között. „Erre még van idejük, és megértem a Magyar Péter szempontjait is, de szerintem a Tiszán belül is nagyon erős választói akarat van Hadházy indulására. Rá pedig igazán nem lehet azt mondani, hogy ő tartotta hatalomban a Fideszt. Az egyik leghitelesebb veterán ellenzéki politikus, és én is őt támogatom.”

A Tisza fölényét mérő közvélemény-kutatásokról Rózsa azt mondta, szerinte nem is ez a lényeg, ezek az érvek pontosan a rossz irányba mutatnak.

Pont ezt csinálta eddig is az ellenzék, hogy nekiálltak egymást gyepálni közvélemény-kutatásokkal. A mérésekben a Tiszának értelmezhető előnye van jelenleg, viszont szeretném kicsit kongatni a vészharangokat. Hann Endréhez hasonlóan én is azt mondom: ez a választás messze nincs lefutva, a Fidesz még fel sem jött a pályára. Berozsdásodtak, kicsit lassan cammognak fel, de elindították a Digitális Polgári Köröket, az Otthon Start támogatást, kezdődik az osztogatás, és egész biztos, hogy a propagandagépezetüket is átrendezik. Egy pillanatig se gondoljuk, hogy Orbán Viktor felteszi a kezét és elsétál, ezért tényleg minden szavazatra szükség lesz. Zuglóban nem tudok elképzelni erősebb kombinációt, mint egy Tisza által támogatott Hadházy. Sok választópolgárral beszélgetek, úgy érzem, hogy a kerületben is erre van igény

– magyarázta.

Az pedig szerinte egy óriási tévedés, hogy jövőre bárki nyer Tisza-logóval.

„Mondtam már, hogy én szkeptikusabb vagyok a mostani mérések eredményeivel, de azt is el kell mondjam, hogy szerintem nagyon nagy felelőssége van a Tiszának abban, hogy olyan jelölteket válasszon ki, akik bírni fogják a pszichés terhelést. Mert, amit ők kapnak majd az példátlan lesz. Minden eszközt be fognak vetni, hogy ellehetetlenítsék, lefizessék, megfélemlítsék őket. Ezzel a Fidesz is számol már, így rettenetesen nagy jelentősége lesz annak, hogy kik indulnak a körzetekben. Pláne ott, ahol a Fidesz még mindig nagyon erős. Nekünk ebben bőven van tapasztalatunk, és ezeket szeretnénk majd megosztani a tiszásokkal.”

Fekete-Győr egyébként korábban arról beszélt, hogy pénzt ajánlott a Fidesz a Momentumnak, hogy induljon 2026-ban

A DK elhatárolódott Fekete-Győr Andrástól, és kikéri magának, hogy ellenzékinek meri magát nevezni
Dobrev Kláráék szerint a Momentum volt elnöke falaz a fideszes választási csalóknak, talán még pénzt is kapott ezért.

