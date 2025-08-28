Önkormányzati vezetői tisztséget töltött be korábban az a férfi, aki bepoloskázhatta a balatonalmádi polgármesteri hivatalt

Március végén fordult a nyilvánossághoz Bercsényi László, Balatonalmádi polgármestere azzal, hogy a riasztórendszer kiépítése közben egy kamerával ellátott lehallgatókészüléket találtak a balatonalmádi polgármesteri hivatalban. „Megfigyeltek minket, lehallgattak minket” – jelentette ki akkor a civil színekben polgármesterré választott Bercsényi, aki tavaly júniusban a fideszes Fabó Pétert győzte le a posztért folyt versenyben.

Bercsényi László már ekkor jelezte, hogy feljelentést tesz, a hatóságok pedig a mai nap hírt adtak az ügy alakulásáról: a Veszprém vármegyei rendőrség egy Facebook-posztban számolt be róla, hogy a Balatonalmádi Rendőrkapitányság eljárást indított ismeretlen személlyel szemben, mivel felmerült a gyanú, hogy „március 28-át megelőzően olyan tárgyat rejtett el a polgármesteri hivatal épületében, amely alkalmas volt mások illegális megfigyelésére, illetve rögzítette az ott történteket”.

Bár a történetben nem neveztek meg senkit, azt rögzítették, hogy

a rendőrség elkapott és később gyanúsítottként hallgatott ki az ügyben egy középkorú férfit, aki korábban önkormányzati vezetői tisztséget töltött be.

A nyomozók a tiltott adatszerzés miatt folytatott eljárást befejezték, az iratokat megküldték az ügyészségnek.