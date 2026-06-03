Csak a választási vereség után, Tuzson Bence utolsó munkanapján kérte Fürst György kiadatását Izraeltől az Igazságügyi Minisztérium

Miután tavaly kiderült, hogy Fürst György, a parkolásimaffia-ügy egyik főszereplője Izraelbe menekült hat és fél éves börtönbüntetése elől, a 24.hu többször kereste az Orbán-kormány Igazságügyi Minisztériumát, azt tudakolva: kérik-e az egykori szocialista politikus kiadatását? Választ nem kaptunk, noha nemcsak a sajtóosztályt, hanem Tuzson Bence igazságügyi minisztert, a kabinetfőnökét, a helyettes államtitkárát, valamint a Nemzetközi Büntetőjogi főosztály akkori vezetőjét is kérdeztük.

Fürst szökésére a 444.hu is rákérdezett a tavalyi Kormányinfókon. Gulyás Gergely nem tudott érdemi magyarázatot adni arra, hogy miként menekülhetett külföldre Fürst. Azonban az akkori kancelláriaminiszter azt ígérte: a magyar igazságszolgáltatás mindent megtesz, hogy akit elítéltek, azzal szemben az ítéletet végre lehessen hajtani. Arról viszont Gulyás is hallgatott, hogy kérték-e Izraeltől Fürst kiadatását. Mára kiderült, nem véletlenül.

Lapunk a Fidesz választási veresége után ismét megkereste az Igazságügyi Minisztériumot az ügyben. Az immáron Görög Márta vezette tárca azt a tájékoztatást adta, hogy