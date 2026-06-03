börtönfürst györgyizraelkiadatás
Belföld

Csak a választási vereség után, Tuzson Bence utolsó munkanapján kérte Fürst György kiadatását Izraeltől az Igazságügyi Minisztérium

24.hu
admin Horváth Csaba László
2026. 06. 03. 14:03
24.hu
Fürst György egykori szocialista politikust hat és fél év börtönre ítélte a bíróság, ám Izraelbe menekült a büntetése elől. A 24.hu megtudta: a távozó Orbán-kormány csak a mandátumának utolsó napján kérte a parkolási maffia-ügy egyik főszereplőjeként ismert Fürst kiadatását. Információink szerint a kiszabott börtönbüntetésnél is több várhat a volt szocialista politikusra.

Miután tavaly kiderült, hogy Fürst György, a parkolásimaffia-ügy egyik főszereplője Izraelbe menekült hat és fél éves börtönbüntetése elől, a 24.hu többször kereste az Orbán-kormány Igazságügyi Minisztériumát, azt tudakolva: kérik-e az egykori szocialista politikus kiadatását? Választ nem kaptunk, noha nemcsak a sajtóosztályt, hanem Tuzson Bence igazságügyi minisztert, a kabinetfőnökét, a helyettes államtitkárát, valamint a Nemzetközi Büntetőjogi főosztály akkori vezetőjét is kérdeztük.

Fürst szökésére a 444.hu is rákérdezett a tavalyi Kormányinfókon. Gulyás Gergely nem tudott érdemi magyarázatot adni arra, hogy miként menekülhetett külföldre Fürst. Azonban az akkori kancelláriaminiszter azt ígérte: a magyar igazságszolgáltatás mindent megtesz, hogy akit elítéltek, azzal szemben az ítéletet végre lehessen hajtani. Arról viszont Gulyás is hallgatott, hogy kérték-e Izraeltől Fürst kiadatását. Mára kiderült, nem véletlenül.

Lapunk a Fidesz választási veresége után ismét megkereste az Igazságügyi Minisztériumot az ügyben. Az immáron Görög Márta vezette tárca azt a tájékoztatást adta, hogy

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Reagált a Fidesz arra, hogy három politikusát előállították az óbudai korrupciós ügyben
Nyugdíjas SZÉP-kártya: Magyar Péterék megfordítják az Orbán-kormány logikáját
Erdőbe csalta a 11 éves Kingát, majd szexuálisan bántalmazta, és egy ruhával megfojtotta
„Az El Niño már a küszöbön van” – figyelmeztet a Meteorológiai Világszervezet
Molnár Zsolt letartóztatását kezdeményezi az ügyészség, megszólalt a volt szocialista képviselő védőügyvédje
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik