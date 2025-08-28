rákay philiproyal automobile clublondonelitklub
Még a brit elitklubok közül is kiemelkedik a Rákay Philip által is látogatott Royal Automobile Club

A Royal Automobile Club rendezvénye az Epsom RAC klubháza előtt 2025. július 9-én.
admin Biró Péter
2025. 08. 28. 19:31
A Royal Automobile Club rendezvénye az Epsom RAC klubháza előtt 2025. július 9-én.
Szigorú belépési procedúra és egy kisebb vagyon kell ahhoz, ha valaki egy brit elitklub tagja akar lenni, de van, hogy ez sem elég. A Fidesz tanácsadója a legexkluzívabbak közé sorolt Royal Automobile Club tagja, ahova 2,5 millió forintnak megfelelő összegért lehet belépni, és további egymillió forint az éves díja.

A patinás brit elitklub, a Royal Automobile Club egyik kastélyánál bukkant fel családjával Rákay Philip. A producert már jól ismerik, állítólag a concierge és a főpincér is a nevén szólította. A Fidesz tanácsadója el is ismerte, hogy tagja a RAC-nak, de ennél többet nem árult el. Bár az elitklubok el vannak zárva a kiváncsi szemek elől, azért annyira nem, hogy az exkluzív szolgáltatásokat ne osztanák meg mindenkivel. Megnéztük, mi jár Rákay Philipnek a klubtagságért, de előtte: mit is kell tudni a brit elitklubokról?

