andrij szibiha
Nagyvilág

Az ukrán külügy berendelte a magyar nagykövetet

Attila KISBENEDEK / AFP
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter (jobbra) és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közös sajtótájékoztatója Budapesten, 2024. szeptember 30-án.
admin Dienes Gábriel
2025. 08. 28. 19:58
Attila KISBENEDEK / AFP
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter (jobbra) és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közös sajtótájékoztatója Budapesten, 2024. szeptember 30-án.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en közölte, hogy az ukrán külügy berendelte Magyarország kijevi nagykövetét. Heizer Antalnak jegyzékben tiltakoztak amiatt, hogy Magyarország diszkriminatív az ukrajnai magyar kisebbséggel, különösen a magyar származású Robert Brovdi parancsnokkal szemben.

Szijjártó Péter külügyminiszter csütörtökön tiltotta ki Magyarország és a schengeni övezet területéről az ukrán hadsereg „Magyar” hívójelű tisztjét. Szintén csütörtökön Oroszország légitámadást mért Kijevre, amelyben legalább 19 ember, köztük négy gyerek meghalt.

Szibiha felszólította Magyarországot, hogy tartózkodjon a barátságtalan lépésektől, és inkább vegyen részt a konstruktív párbeszédben, amelyre Ukrajna továbbra is készen áll.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök magyarul is reagált arra, hogy Budapest kitiltotta a parancsnokot, szerinte ha ez valóban megtörtént, az csak felháborodást kelthet. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter korábban azt írta, hogy ha a csütörtöki, gyerekek halálát is okozó Kijev elleni orosz légitámadásnál Szijjártónak fontosabb a Barátság kőolajvezeték, az erkölcsi romlás. Hozzátette azt is, hogy szerinte Magyarország a történelem rossz oldalán áll.

Robert Brovdi a közösségi médiában azt üzente Szijjártó Péternek, hogy „dugja fel a seggébe a szankcióit és a Magyarországra való beutazásom korlátozását”. Szerinte Magyarországon elég igaz magyar van, „akiknek egy nap elegük lesz belőletek”.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szijjártó Péter válasza az ukránoknak: „Ez nem a mi háborúnk, nem vagyunk felelősek érte, ne provokáljatok”
Zelenszkij magyarul is reagált, felháborítónak nevezte Robert „Magyar" Brovdi kitiltását az országból
„Magyarország a történelem rossz oldalán áll” – tükörintézkedést ígér Ukrajna a parancsnok kitiltása miatt
Orosz légicsapás érte az Európai Unió ukrajnai kirendeltségét
Török Gábor: A nyár újdonsága, hogy Hatvanpuszta kapcsán Orbán Viktor van a középpontban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik