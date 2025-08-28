Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en közölte, hogy az ukrán külügy berendelte Magyarország kijevi nagykövetét. Heizer Antalnak jegyzékben tiltakoztak amiatt, hogy Magyarország diszkriminatív az ukrajnai magyar kisebbséggel, különösen a magyar származású Robert Brovdi parancsnokkal szemben.

Szijjártó Péter külügyminiszter csütörtökön tiltotta ki Magyarország és a schengeni övezet területéről az ukrán hadsereg „Magyar” hívójelű tisztjét. Szintén csütörtökön Oroszország légitámadást mért Kijevre, amelyben legalább 19 ember, köztük négy gyerek meghalt.

Szibiha felszólította Magyarországot, hogy tartózkodjon a barátságtalan lépésektől, és inkább vegyen részt a konstruktív párbeszédben, amelyre Ukrajna továbbra is készen áll.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök magyarul is reagált arra, hogy Budapest kitiltotta a parancsnokot, szerinte ha ez valóban megtörtént, az csak felháborodást kelthet. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter korábban azt írta, hogy ha a csütörtöki, gyerekek halálát is okozó Kijev elleni orosz légitámadásnál Szijjártónak fontosabb a Barátság kőolajvezeték, az erkölcsi romlás. Hozzátette azt is, hogy szerinte Magyarország a történelem rossz oldalán áll.

Robert Brovdi a közösségi médiában azt üzente Szijjártó Péternek, hogy „dugja fel a seggébe a szankcióit és a Magyarországra való beutazásom korlátozását”. Szerinte Magyarországon elég igaz magyar van, „akiknek egy nap elegük lesz belőletek”.