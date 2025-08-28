Von der Leyen beszélt Zelenszkijjel és Trumppal, érkeznek az új szankciók Oroszország ellen

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közleményben felháborodottságát fejezte ki a Kijev elleni orosz légitámadás miatt, és bejelentette, hogy az EU hamarosan elfogadja a következő, 19. szankciós csomagját Oroszország ellen. Hozzátette, emellett folytatják a munkát azzal kapcsolatban is, hogy az unió területén befagyasztott orosz vagyoneszközök segítéségével hozzájáruljanak Ukrajna védelméhez és újjáépítéséhez.

„Természetesen biztosítjuk határozott, rendíthetetlen támogatásunkat Ukrajnának, szomszédunknak, partnerünknek, barátunknak és leendő tagállamunknak” – fogalmazott von der Leyen.

Eddig legalább 19 ember, köztük négy gyerek haláláról tudunk a csütörtök hajnali Kijev elleni támadás után. Az orosz rakéták, drónok számos lakóházat és más civil létesítményt, az EU ukrajnai delegációjának irodáját, és a British Council helyi központját is eltalálták. Mind a brüsszeli, mind a londoni nagykövetet behívták a történtek miatt.

Az Európai Bizottság elnöke a X-en azt írta, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök után beszélt Donald Trumppal is a Kijev elleni orosz légitámadásról.

Az ukrán elnök a Telegram-oldalán megköszönte von der Leyennek az ukrán emberek iránt mutatott szimpátiáját és szolidaritását, miután diplomáciáról, az EU Moszkva elleni 19. szankciócsomagjáról és Ukrajna európai integrációjának útjáról tárgyaltak.

Az EB elnöke és a Trump közötti telefonhívás után Keith Kellogg, az amerikai elnök ukrajnai különmegbízottja is elítélte a támadást, azt kiemelve, hogy az oroszok nem katonákat vagy fegyvereket, hanem lakóövezeteket vettek célba. Mint írta, Oroszország támadásai aláássák Trump békéért tett erőfeszítéseit.