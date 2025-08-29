Orbán Ráhel és Tiborcz István elhagyták Európát Magyar Péter szerint, a BDPST Zrt. nem cáfolta a hírt

Magyar Péter a Facebook-oldalán azt állítja, hogy a miniszterelnök lánya, Orbán Ráhel a férjével, Tiborcz Istvánnal, illetve „a gyermekeikkel és rengeteg bőrönddel” csütörtökön 16 órakor „a milánói reptérről indulva elhagyták az öreg kontinenst az új világ és a szabadság földje felé”. A Tisza Párt elnöke azt kérdezi, hogy „ez vajon már az orbáni »győzelmi terv« része-e”, amivel arra utal, hogy a miniszterelnök rokonai esetlegesen a közelgő, jövő évi választás miatt utazhattak el külföldre.

A BDPST Zrt. lapunk kérdésére nem cáfolta a hírt. Válaszukban azt írták:

Tiborcz István, Orbán Ráhel és gyermekeik a 2025/2026-os tanévet az Egyesült Államokban töltik majd Orbán Ráhel egyetemi tanulmányai miatt.

A Válasz Online még júliusban derítette ki, hogy Orbán Ráhel és Tiborcz István az előzőhöz hasonlóan a 2026-os parlamenti választások előtt is tervezik, hogy elköltöznek az országból, ezúttal New York lehet az úti cél. Orbán a sajtómegkeresések beérkezése után posztolta ki az Instagram fiókjában, hogy felvették egy amerikai egyetemre. Tiborcz pedig LinkedIn bejegyzésben magyarázta el, hogy a BDPST Group nélküle is elboldogul majd. A miniszterelnök lánya akkor hozzátette, hogy a végleges elhatározás még előttünk áll – mérlegelnek, gondolkodnak beszélgetnek róla, családként.

„Berci szeptemberben kezdi az iskolát, én pedig felvételt nyertem egy amerikai egyetemre. Óriási lehetőség, de komoly döntés is, főként anyaként. Az Egyesült Államokban most különösen erős a lendület, inspiráló a versenyhelyzet, és rengeteg új tudás érhető el, amit később itthon is szeretnék kamatoztatni. A cél: tanulni, tapasztalni, hazahozni” – fogalmazott még júliusban Orbán Ráhel.